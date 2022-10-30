Yavuz Bingöl Akşehir sokaklarında

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir konser vermek üzere Konya’nın Akşehir ilçesine gelen ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, şehrin önemleri yerlerini gezme fırsatı buldu.

Konser vermek için Akşehir’e gelen ünlü sanatçı Yavuz Bingöl; tarihi Ermeni Kilisesi, tarihi Cumbalı Akşehir evlerinin olduğu sokaklar ve Nasreddin Hoca Evi’ni gezdi.

Yavuz Bingöl’e gezisi sırasında; Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de eşlik etti. Akşehir’in çok güzel ve turizm için önemli bir şehir olduğunu kaydeden Bingöl, turizme gönül vermiş tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Akşehir’i çok beğendim.

Tarih kokan bir şehir olduğunu gelir gelmez hissettim. Turizm bakımından yüksek potansiyelin olduğunu görüyorum. Gezimde bana eşlik eden Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Kültür Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

https://www.yenikonya.com.tr/guncel/yavuz_bingol_aksehir_sokaklarinda-1863639