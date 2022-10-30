Uruguay’da yaşayan Türkiye Ermenisi Alayan memleket sevdasını hala içinde taşıyor

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|Hem Uruguay hem de Türk vatandaşı 72 yaşındaki Ermeni iş insanı Karekin Alayan, 43 yıl önce göç ettiği ülkedeki bazı Ermenilerin tepkilerine rağmen Türkiye’ye desteğini çekinmeden gösteriyor.
Muhammed Emin Canik
Alayan, Uruguay’da cuma günü Türkiye’nin Montevideo Büyükelçiliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katıldığı için tepkilere maruz kalmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Uruguay’a 1979’da geldiğini söyleyen Alayan, “Benim doğum yerim İstanbul, Gedikpaşa, Kapalıçarşı, Beyazıt. Bunlar bizim muhitimiz. Türkiye’de nişanlandım, hanımımın ailesinin kökeni de Kayseri’ye dayanıyor. Onlar da uzun yıllar önce buraya gelmişler.” dedi.
Uruguay’a geldikten bir hafta sonra çalışma hayatına başladığını, 3 yıl bir şirkette çalışmasının ardından kendi işini kurduğunu ve hortum imalatı üzerine faaliyet gösterdiğini belirten Alayan, dürüstlükleriyle piyasada çabuk tanındıklarını söyledi.
Alayan, “Sözümüzün sahibi olmak isteriz, söz bizim için namustur.” dedi.
“Mahmutpaşa, bizim için üniversitedir”
Alayan, Sultanahmet Ticaret Lisesi’nde okuduğunu ve orada aldığı eğitimin iş hayatında kendisine ışık tuttuğunu belirtti.
“Büyükelçilik açıldığında burayı ziyaret eden ilk Türk vatandaşı bendim”
Alayan, Uruguay’da Türk Büyükelçiliğinin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükelçilik açıldığında burayı ziyaret eden ilk Türk vatandaşı bendim. Bunu her yerde söyleyebilirim, kimse de beni yadırgamaz, ben de Türk vatandaşıyım, tüm vazifelerimi de yaptım.” dedi.
“29 Ekim resepsiyonuna serbestçe geldim, benim bayramımdır Cumhuriyet Bayramı”
“Ben çıkarken gösteriler yapıyorlar, bağırıyorlar fakat ben onların seviyesinde kendimi görmedim, onun için ne cevap verdim ne de bir şey yaptım. Ben bu kitleden çekinmiyorum çünkü mücadeleyi görmüş biriyim. 72 yaşındayım, hiçbir şeyden korkmam. Şimdi bir iki yerden haberler geliyor, bizim ürünlerimizin iyi olmadığını yazmışlar, hepsi hikaye, ben gülüyorum. İnanır mısınız tek bir Ermeni müşterim yok benim, hepsi yabancı şirketler. Tabii kıskançlık var.”
Alayan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili, “29 Ekim resepsiyonuna ben serbestçe geldim, benim bayramımdır Cumhuriyet Bayramı. Biz ortaokulda, lisede bu bayramı kutlardık ve ben bunu hiç unutmam. Buna karşı olanlar da var.” ifadelerini kullandı.
29 Ekim resepsiyonuna katıldığı için destek telefonları aldığını kaydeden Alayan, “Arjantin’den 20 telefon geldi bana, biri ‘Karlo, sen cesur adamsın.’ dedi. O benim yapım, bana böyle söylemeleri için yapmadım. Ben hür bir adamım, bana kimse karışamaz, istediğim yere girer çıkarım.” dedi.
“Bugün herkes barış içinde yaşamak istiyor”
Alayan, “Türkiye’de doğmuş Ermeniler, sanayide, sanatta, müzikte bugün gurur duyulacak şeyler yaptılar. El sanatlarında, kuyumcular, bugün dünyanın dört bir yanında en iyi kuyumcular Ermenilerdir.” dedi.
“Tarihe bakarsanız kültürümüz beraberdir bizim, her şeyimiz aynıdır”
Okul zamanında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni ezbere okuduğunu söyleyen Alayan, Amasya’da askerlik görevi sırasındaki anısını şöyle aktardı:
“Yüzbaşı, ‘Atatürk’ün büstünü koyacağız, Karekin bak ne yapabiliriz oraya?’ dedi. ‘Prizma şeklinde bir tahtadan şablona Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni yazacağım.’ dedim. İki gün tüm şablona yazdım. Ertesi gün Yüzbaşı bana ‘Karlo, sen başkasın.’ dedi. Hiç unutmam ve bugün hala canla başla görüşürüm onunla.”
Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ile eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano’yu tanıdığını ve Lugano ile sürekli görüştüğünü söyleyen Alayan, Galatasaray’ı tuttuğunu dile getirdi.
Alayan, “Galatasaray, 2000’de UEFA Şampiyonu olduğunda bizi çok mutlu etti. Muslera, Türkiye’ye gitmeden önce Galatasaray’ın amblemini çerçeveletip verdim kendisine, Türkiye’ye gittiğinde bilsin ki burada da Galatasaraylılar var.” dedi.
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