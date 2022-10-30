Soçi Zirvesi öncesinde Karabağ Ermenilerinden gösteri￼

Karabağ Ermenileri Azerbaycan’ın bölgenin kontrolünü ele geçirmesini sağlayacak herhangi bir barış anlaşmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan 31 Ekim’de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile biraraya gelecek.

Paşinyan zirve öncesinde Twitter’dan şu açıklamayı yapmıştı:

“Eylül başında Ermenistan, Rusya Federasyonu tarafından sunulan ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına yönelik temel ilkeler temelinde çalışmayı kabul etti ve bunu Soçi’de teyit etmeye hazır. Rusya’nın da bu anlaşmayı destekleyeceğini umuyoruz”

Karabağ’daki yerel parlamento ise Azerbaycan’ın bölgenin kontrolünü ele geçirmesini sağlayacak herhangi bir barış anlaşmasını reddeden bir bildiriyi kabul etti.

Bildiride şöyle deniyor: “Artsakh (Karabağ) hiçbir zaman bağımsız Azerbaycan’ın bir parçası olmadı ve olmayacak. Azerbaycan-Karabağ sorununun çözümünün temelini bu fikir oluşturmalıdır. Artsakh’ı Azerbaycan’a zorla ilhak etmeye yönelik herhangi bir girişim, uluslararası hukukun büyük bir ihlali ve Ermeni halkına karşı başka bir soykırım işlemek için resmi bir izin olacaktır. Dolayısıyla bu tür içeriğe sahip hiçbir belge Artsakh (Karabağ) için kabul edilemez”

Bildiride ayrıca “Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki hiçbir otorite, Artsakh halkının güvenliğini sağlama misyonunu reddetme veya egemen Artsakh Cumhuriyeti’nin varlığını sorgulayan herhangi bir belgeyi kabul etme hakkına sahip değildir.” deniyor.

Karabağ’daki yerel parlamento bildiriyi kabul ederken Karabağ Ermenileri bölgenin kontrolünü Azerbaycan’a devredecek herhangi bir barış anlaşmasını protesto etmek için Stepanakert’in merkezinde bir miting için toplandı.



Yaklaşık 40.000 kişinin gösteri için biraraya geldiği tahmin ediliyor. Bu, uzun yıllardır Karabağ’da düzenlenen en büyük mitinglerden biri.

(Civilnet, Ermenistan Kamu Radyosu)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27715/soci-zirvesi-oncesinde-karabag-ermenilerinden-gosteri