Ermeni Patrikliği Toraman kardeşlerin ölümüyle ilgili açıklama yaptı

Ordu’da Dikran Toraman ile kız kardeşi Eczacı Ardem Toraman’ın vefatı üzerine açıklama yapan Ermeni Patrikliği, vefatların kendilerine bildirilmediği belirtilerek, “bildirilseydi din görevlisi gönderir ve cenazelerin kendi dini inançlarına göre yapılması sağlanırdı.” denildi.

Ordu’da Perşembe günü Dr. Dikran Toraman, Cuma günü de kız kardeşi Eczacı Ardem Toraman vefat etti. Çevrelerinde sevilen ve sayılan ve vefatlarıyla üzüntüye neden olan iki kardeş, Ordu’da toprağa verildiler.

Aslen Ermeni olan iki kardeşin vefatıyla ilgili Ermeni Patrikliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Dikran ve Ardem Toraman’ın vefat ettikleri bilgisinin kendilerine bildirilmediği belirtildi. Patriklikten yapılan açıklamada şöyle denildi;

Ordu’da yaşamakta olan ve şehir halkının yakından tanıdıkları Dr. Dikran Toraman ve kız kardeşi Eczacı Ardem Toraman’ın vefat ettiklerini sosyal medya sayfalarından üzüntüyle duyduk.

Bize ulaşan bilgilere göre bu saygın kişilerin cenazeleri evlerinden alınarak mezarlıkta toprağa verilmiştir. Bu kişilerin vefatı hakkında Patriklik Makamı’na herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. Şayet bir bilgi verilmiş olsaydı Patriklik Makamı doğal olarak bir din görevlisi gönderir ve her ikisinin de cenaze törenleri kendi dini inançlarının akaidine göre icra edilmesi sağlanırdı.

Bu aşamada kendi aile yakınlarına başsağlığı dileriz. Bu Pazar günü Feriköy Surp Vartanats Kilisesi’nde her ikisinin ruhlarının istirahatı için dua edileceğini bildiririz. Yine arzu edilmesi durumunda Patriklik Makamı bir din görevlisini görevlendirerek ve kişilerin kabirleri üzerinde dua edilmesini sağlayabilir.

Bu vesileyle kendilerini tanıyan ve kendileriyle iyi komşuluk ilişkileri olan Ordu’daki Müslüman hemşerilerine de başsağlığı dileriz.

https://www.ordugazete.com/ermeni-patrikligi-toraman-kardeslerin-olumuyle-ilgili-aciklama-yapti/23605/