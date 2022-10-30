Daniş Tunalıgil Viyana’da, İsmail Erez Paris’te anıldı

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Ermeni terör örgütleri tarafından 22 Ekim 1975 tarihinde şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği önünde, 24 Ekim 1975 tarihinde şehit edilen Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yener de Paris Büyükelçiliği’nde anıldı

Viyana Büyükelçiliği önünde düzenlen anma programında konuşan, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Tunalıgil gibi Türkiye’den çok uzaklarda görevi başında şehit edilen Türk diplomatları anmak üzere bir araya gelindiğini söyledi.

47 yıl önce bugün Türkiye’yi temsilen görevi başında bulunan Büyükelçi Tunalıgil’in Ermeni teröristlerin kendisine yönelttiği soruyu korkusuzca yanıtladığını belirten Ceyhun, “Evet, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi benim’ şeklinde vakur bir yanıt vermiştir. Korkakların bin kere, cesurların ise bir kere öleceğini bilen merhum Büyükelçimiz, bu sözleriyle kendisine olacakları bilmesine rağmen, nefrete ve teröre karşı dimdik durmuş, aynı zamanda diğer meslektaşlarının da zarar görmesini önlemiştir” dedi.

‘HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA VE MİNNETLE EĞİLİYORUZ’

Paris Büyükelçisi İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yener içinde Paris Büyükelçiliği’nde anma yapıldı. Türk diplomatlar ve yerel personelin katıldığı törende konuşma yapan Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, “Ülkemizin ve bakanlığımızın yaşadığı bu acının tarihte bir benzeri görülmedi. Hiçbir dönemde başka hiçbir ülkenin diplomatları böylesine sistematik suikastlara maruz kalmamışlardır. Terör örgütü ASALA ve bu teröre kurban verdiğimiz meslektaşlarımız, yalnızca bu görevi ifa ettikleri için, Türkiye’nin hizmetinde oldukları için, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ettikleri için şehit edildiler. Hatıraları önünde saygıyla ve minnetle eğiliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 22 Ekim 1975’de Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil’in ölümünden sadece iki gün sonra, 24 Ekim 1975’te Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve şoförü Talip Yener de terör örgütü ASALA tarafından canice katledilmişti.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/danis-tunaligil-viyanada-ismail-erez-pariste-anildi-348050