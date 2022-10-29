PATRİKLİK MAKAMININ KUTLAMALARI

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 27 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mektubu gönderdi. Patriklik Makamı, Ruhani Meclis, Patriklik Ruhban Sınıfı ve Türkiye Ermeni cemaati adına en iyi dileklerini sundu.

Patrik Hazretleri, 29 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik Kompleksi’nin açılış töreni münasebetiyle, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı tebrik etti. Patrik Hazretleri, Sayın Bakanımıza açılış törenine davetinden dolayı teşekkür ederek, iyi dileklerini iletti.

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ve eşinin ev sahipliğiyle AKM’de gerçekleşen resepsiyona, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan katıldı. Patrik Hazretleri ve Ermeni cemaati adına saygıdeğer Vali Yerlikaya’yı kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Valilik binasında gerçekleşen resepsiyona ise, Patriklik Makamı’nı temsilen katılan Patrik Vekili Kd. Peder Damadyan’a, S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Hrant Moskofyan refakat etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad