HDP’li Garo Paylan, Erivan’da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü -Fuad Safarov bildiriyor-

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan Erivan’da ile görüştü

Halkaların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Ermenistan Başbakanlık basın açıklamasına göre, Başbakan Paşinyan, 1. Dünya Ermeni Zirvesi’ne katılmak üzere Erivan’a gelen Türkiye Milletvekili Paylan’ı kabul etti.

Görüşmede Paşinyan, Paylan’ın tüm Ermeni gündeminin konularının ele alınmasına adanan zirveye katılımının ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunmaya hazırolduğunun önemine işaret etti.

Görüşmede Paylan, Türkiye’deki Ermeni toplumunun mevcut durumu ve hayatlarına ilişkin konuları Paşinyan’a sundu.

Açıklamaya göre, taraflar Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci konusunda fikir alışverişinde de bulunuldu.

https://www.dikgazete.com/haber/hdp-li-garo-paylan-erivan-da-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-fuad-safarov-bildiriyor-801302.html