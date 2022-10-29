Dünya liderlerinden Türkiye için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Türkiye’ye dünya liderlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle kutlama mesajları gönderildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe mesaj yayımladı. Türkiye’ye NATO, İsveç, Pakistan, ABD, İsrail ve Yunanistan’dan kutlama mesajları geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanırken hem siyasetçiler hem dünya liderlerinden Türkiye’ye tebrik mesajları geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkçe mesaj paylaştı. Birçok ülke Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile kutlama mesajları yolladı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi. Mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycanhalkı adına kutlayan Aliyev, Türkiye’nin her gün biraz daha güçlenen, hızla gelişen ve uluslararası arenada söz sahibi olan en güçlü ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.

Aliyev, Türkiye’nin siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki önemli başarıları ile en ileri ülkeler arasında yer aldığını kaydederek, Türkiye’nin uluslararası düzeyde yüksek prestij ve saygınlık kazandığını ifade etti.

Türkiye’nin başarılarının temelinde Erdoğan’ın emeklerinin, yorulmak bilmeyen çalışmalarının ve bilge liderliği ile yürütülen politikalara halkın güven ve desteğinin olduğunu vurgulayan Aliyev,“Güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin her başarısını kendi başarımız olarak görüyor ve bundan son derece gurur duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

NATO

NATO Savunma Koleji, Twitter’da Türk Bayrağı paylaşarak “Biz NATO’yuz”, “Müttefikiz”, “Beraber Daha Güçlüyüz” mesajları eşliğinde Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

İSVEÇ

İsveç’in Türkiye Büyükelçisi Staffan Herrström, Twitter üzerinden Cumhuriyetin 99. yılını kutladı. Herrström, “Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Türk milletini en içten dileklerimizle kutlarız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun!” mesajı ile paylaştığı videoda, “Cumhuriyetin ilanının 99. yılında, Türk halkına en içten tebriklerimi sunarım. Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

HOLLANDA

Hollanda Krallığı Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraf ileCumhuriyet Bayramı‘nı kutladı. “Bugün erken saatlerde İstiklal Caddesi’nde. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanılıyor. Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun Türkiye!”

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başbakan Şerif, Twitter’dan Türkçe yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin 99. Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk milletine en içten selamlarımızı gönderiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin kahramanca yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tarihin kayıtlarında önemli bir yere sahiptir.” ifadelerini kullandı.

ABD

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Elçiliği, Twitter üzerinden 99. Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılı kutlu olsun!”

İSRAİL

İsrail Devlet’inin resmi Twitter hesabı, dostluk vurgusuyla 99. Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. “Yarın bağımsızlığının 99. yılını kutlayacak olan Türkiye’deki dostlarımızın Bağımsızlık Günü kutlu olsun!”

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti. Türkiye’ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kapsamında kutlama mesajları gönderiliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca Türk bayrağı görseline de yer verildi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü kapsamında sosyal medya hesabından Türkçe kutlama mesajı paylaştı. Zelenskiy, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/dunya-liderlerinden-turkiye-icin-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-mesajlari-923847