Patrik Maşalyan Ermenistan’da￼

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Yüksek Ruhani Konsey toplantılarına katılmak için Eçmiadzin’e gitti.

Patrik Maşalyan için Ana Taht Eçmiadzin’de Surp Hovhannes Mıgırdiç ve Surp Vartan şapelinde “Hraşapar” ayini yapıldı, Eçmiadzin ruhanilerince Ana Taht adına “Hoşgeldiniz” mesajıyla karşılandı.



Patrik Maşalyan Ermenilerin manevi merkezinde olduğu için Tanrı’ya şükrederek, Eçmiadzin Birliği’ne hayır duasını ve iyi dileklerini iletti.



Patrik Sahak Maşalyan Eçmiadzin’de toplanacak Yüce Ruhani Konsey toplantısına katılacak.

Patrik Maşalyan’a Patrikhane Ayinler Sorumlusu Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan eşlik ediyor. Maşalyan 5 Kasım’da İstanbul’a dönecek.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27711/patrik-masalyan-ermenistan-da