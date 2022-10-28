“Geçmişi hatırlamalıyız!” Fransız milletvekilleri Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Fransa Parlamentosu milletvekilleri, 28 Ekim’de Ermenistan Parlamentosu’nun Ermenistan-Fransa dostluk grubu başkanı Vladimir Vardanyan ile birlikte Tsitsernakaberd Anıt Kompleksini ziyaret ettiler.

Ermenistan Parlamentosu’ndan yapılan açıklamaya göre Fransız milletvekilleri, Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak için ebedi ateşe çiçek bıraktılar ve kutsal şehitleri andılar.

Fransız milletvekilleri, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nü gezdi ve Onurlu Konuklar defterinde not yazdılar.

“Böyle bir trajedinin bir daha yaşanmaması için geçmişi hatırlamalıyız. Fransa her zaman Ermenistan’ın yanında olacaktır.” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/28/Fransa-Ermeni-Soykırımı/239088