Gazetecileri bırak, davetli STK’lara bak

Zafer Şahin

AK Parti’nin, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına dair program ve hedeflerini açıklayacağı “Türkiye Yüzyılı” etkinliğine davet edilen gazeteciler çok tartışıldı. Son derece anlamsız bir tartışma bu. Gazeteci haber amaçlı davet edildiği yere gider. Bir yerlere mesaj verme kaygısıyla kendisine gelen davet üzerinden tuhaf çıkarımlar yapmaz. Bir siyasi partinin liderine “Ne diyorsunuz, AK Parti’nin toplantısına katılalım mı?” diye sormaz. Bu davet üzerinden kişisel Pi-ar çalışmalarını başarıyla gerçekleştiren gazetecilere bir nokta koyup, AK Parti’nin bugünkü etkinliğe davet ettiği diğer isimlere ve STK’lara bir bakalım. Çünkü haber değeri olan asıl konuklar orada.

Etkinlik için parti dışından davet gönderilen kişi sayısı 900.

128 STK temsilcisi, 13 azınlık lideri, 45 sanayici, 47 sporcu, 196 gazeteci ve akademisyen, çevreciler, sosyal medyadan tanınmış isimler, sanatçılar bugün Ankara’da olacak.

Kayseri Surp Kirkor Ermeni Kilisesi Vakfı’ndan Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı’na, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı’ndan Fener Rum Ortodoks Kilisesi temsilcilerine kadar bütün azınlık liderleri tek tek aranarak etkinliğe davet edilmiş.

Etkinliğe Türkiye genelindeki 25 Alevi STK’sından dedeler ve kanaat önderleri de katılacak. Şehit ve gazi yakınları, engelliler, Roman vatandaşların temsilcilerine de özel olarak davetiye gönderilmiş. Toplam 3077 kişinin katılması beklenen etkinliği 431 basın mensubu izleyecek. AK Parti’de geçmiş dönemlerde milletvekilliği, bakanlık, büyükşehir belediye başkanlığı ve parti yöneticiliği yapmış 796 kişi de salonda hazır bulunacak. 11 siyasi partinin davet edildiği etkinlikte Muharrem İnce’nin lideri olduğu Memleket Partisi’nin listede olmaması tartışma konusu olmuştu. Dün öğle saatlerinde Memleket Partisi de davetiye gönderilen partiler arasına alındı. Davetli siyasi partilerin temsilcileri için tribünlerde özel bir bölüm ayrılacak.

Benzer etkinliklerden farklı olarak bugün protokol, bakanlar ve milletvekilleri tribünlerde oturacak. Zemin bazı davetliler ve vatandaşlara ayrılmış durumda. Dün akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi’ne uğradım. İnanılmaz bir tempo ve koşuşturma içinde bugüne hazırlanıyorlardı. Karşılaştığım parti yetkililerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında hangi başlıkların öne çıkacağını sordum. Konuşma metninin içeriği sır gibi saklandığı için çok ayrıntılı bir bilgi alamadım.

Ancak davetli listesinin çeşitliliği, azınlıklara, bugüne kadar sorunlarının çözümüne hep mesafeli durulan kesimlere özel bir önem verilmesi içeriğe ilişkin önemli ipuçları olarak değerlendirilebilir. Görüştüğüm bir parti yetkilisi “2002 seçimlerinden beri vatandaşların yüzde 70’inden en az bir kez oy almış bir siyasi partiyiz. 20 yılda yaptıklarımız Türkiye’nin yeni yüzyılının altyapı çalışmalarıydı. Şimdi yeni bir faza geçiyoruz. Toplumun tamamını kucaklayacak, partiden çeşitli sebeplerle uzaklaşan seçmenleri de memnun edecek, onların da gurur duyacakları yeni bir vizyon ortaya konulacak. Türkiye yüzyılının öne çıkacak mesajı biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz. Gelin güçlü Türkiye’yi birlikte kuralım olacak” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti’de son durum böyle.

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/zafer-sahin/gazetecileri-birak-davetli-stklara-bak-6848017?sessionid=2