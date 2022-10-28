Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’ programında konuştu: Yeni anayasayı hayata geçirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı”nda partililere hitap etti. Erdoğan, “İnancından dolayı dışlanan Müslümanın, dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürdün, Hristiyan ve Yahudinin kısacası bu ülkede vesayeytin gadrine uğrayan kim varsa herkesin yayında olduk.” dedi.

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları şöyle:

“Emperyallerin üzerimizdeki hesapları eksik olmadı. Dün vardı bugün de var. Ülkemiz milli iradenini üstünlüğüne dayanmak yerine vesayet güçlerin yönetiminde, altın kıymetinde yıllarını heba etti. Şehit başbakan Menderes’in ‘yeter söz milletin’ diye başlattığı demokrasi hamlesi idam sehpasında kesintiye uğradı”

“Özal’ın ‘devlet millet içindir’ diyerek demokraki rotasına sokma girişimi koalisyon kaosu içinde kaybolup gitti. Aynı şekilde rahmetli Eceviz, Demirel’in başlattığı girişimler hep darbe duvarına çarptı.”

“Yeri geldi bildiriler yayınladılar, yeri geldi tuzaklar kurdular. Yeri geldi terör örgütlerini harekete geçirdiler. Hatta partimizi kapatmaya kalktılar. Bunlarla kalmayıp doğrudan silaha da sarıldılar. Biz hiçbir zaman şikayet etmedik, hep mücadele ettik.”

“Çözümü sadece milletin sinesine aradık. İnancından dolayı dışlanan Müslümanın, dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürdün, Hristiyan ve Yahudinin kısacası bu ülkede vesayetin gadrine uğrayan kim varsa herkesin yayında olduk.”

“Mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik. Sadece nesillerin hayali olan Ayasofya’yı Fatih’in vesayetine uygun olarak yeniden cami olarak açmamız bile bir büyük meydan okumadır. Kendisini hangi inanç ya da kökenle ifade ederse etsin, doğrunun yanında yer alan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.”

“Vesayeti adım adım gerilettik. Darbelere zemin hazırlatan şartları birer birer ortadan kaldırttık. İnsanımızın geleceğine umutla bakmasına temin ettik. Ekonomiyi büyüterek refahı tabana yaymak süretiye tüm fertleri zenginleştirdik.”

“Hayata geçiremediğmiiz işler de oldu. Bunların başında ülkemizi darbe anayasısından kurtararak tamamen özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz. Bu doğrultuda başlattığımız girişimlerin bazıları Meclis safhasında muhalefetin destek vermemesi sebebiyle akim kalmıştır. Yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye Yüzyılı vizyonunumuz ilk hedeflerinden biridir.”

“Bu yeni anayasa milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, hakkaniyeti tahkim edecek, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak şekilde hazırlayarak Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.”

“Başı açık ve örtülü tüm kızlarımızı, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını garanti altına alacak, ayrıca aile kurumlarımımızı sapkın ideolojilerin etkisinden kurtaracak bir anayasa teklifi hazırlardık.”

“Bu konunun ülkemizin gündeminden çıkmasınını tamamen sağlayacaz. Zaten gündemde böyle bir şey yoktu, ama maalesef birileri zar zor ülkenin gündemine soktular. Madem soktunuz öyle ise biz de adımı atıyoruz.”

https://tr.euronews.com/2022/10/28/erdogan-turkiye-yuzyili-programinda-konusuyor-yeni-anayasayi-hayata-gecirmekte-kararliyiz