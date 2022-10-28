Cannes’da palmiye ağaçlarının olduğu bir bulvara Aznavour’un adı verildi

26 Ekim’de, Cannes şehrinde Charles Aznavour’un adı palmiye ağaçlarının olduğu bir bulvara verildi. Charles Aznavour Bulvarı, Ermeni Soykırımı’na ve Fransız direniş hareketinin Ermeni üyelerine adanmış anıta götürür.

Aznavour Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre bulvarın adlandırma törenine Cannes Belediye Başkanı David Lisnard, Ermenistan’ın Paris Büyükelçisi Hasmik Tolmajyan, Charles Aznavour’un oğlu Nikola, Cannes Ermenileri Birliği üyeleri ve diğer konuklar katıldı.

Charles Aznavour, hem oyuncu hem de jüri üyesi olarak Cannes Film Festivali’nin düzenli katılımcılarından biriydi. Bu şehirle güçlü bağları vardı ve hatta Cannes’ın fahri vatandaşı unvanını aldı.

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard törende konuşmada bulunarak, “Bu hadise, Ermenistan’ın yeniden saldırılara uğradığı ve varoluşunun tehdit altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. İlgisiz kalmamalıyız. Mevcut jeopolitik durum bu gerçeği örtmemeli. Bağlarımızı vurgulamak, Ermenistan’a saygı ve desteğimizi ifade etmek istiyorum. Baskı altında olan Ermenileri desteklemeli ve bütünlüklerini korumalıyız.” ifadelerini kullandı.













https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/28/Cannes-Aznavour/239092