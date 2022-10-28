2022 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı 14 yaşındaki Nare Ghazaryan temsil edecek

2022 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı Nare Ghazaryan temsil edecek. Nare 14 yaşında. Haberi 28 Ekim’de 2022 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nın Baş Yapımcısı Davit Tserunyan gazetecilerle yaptığı bir toplantıda duyurdu.

Malena’nın 2021 Eurovision’daki zaferi sayesinde, şarkı yarışması bu yıl Ermenistan’a gelecek ve 11 Aralık’ta Karen Demirçyan Spor Konser Kompleksi’nde yapılacak.

Ermenistan, 16 ülkeden temsilciler ağırlayacak. Bu ülkeler listesinde Arnavutluk, İrlanda, İtalya, İspanya, Polonya, Ermenistan, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Malta, Hollanda, Portekiz, Sırbistan, Ukrayna, Birleşik Krallık, Gürcistan, Fransa yer alıyor. 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’na Ukrayna yerine ev sahipliği yapacak olan Birleşik Krallık, 2005 yılından bu yana ilk kez bu yarışmaya katılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/28/2022-Eurovision-Ermenistan-Nare-Ghazaryan/239079