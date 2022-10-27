Türkiye karşıtı senatöre federal soruşturma

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Hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle içli dışlı olan ve Türkiye aleyhinde açıklamalarıyla bilinen ABD’li senatör Bob Menendez’in federal soruşturma altında olduğu açıklandı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan ve sık sık Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarla bilinen ABD’li senatör Bob Menendez’in federal soruşturma altında olduğu açıklandı.

ABD merkezli ABC News, konuyla ilgili kaynakların aldığı bilgiler doğrultusunda New York’taki Manhattan savcılığında soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı. Senatörün danışmanı da iddiaları doğrularken, niteliğiyle ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

Manhattan’daki federal savcıların soruşturmanın sonucunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

ABD News’a konuşan Menendez’in danışmanı Micheal Soliman, “Senatör Menendez, bugün rapor edilen bir soruşturmadan haberdar, ancak soruşturmanın kapsamını bilmiyor. Her zaman olduğu gibi, herhangi bir resmi soruşturma yapılırsa, Senatör kendisinden veya ofisinden talep edilen her türlü belgeleri sağlayacaktır.” ifadelerinde bulundu.

Menendez daha önce ABD Senatosu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’ye F-16 satışının şartlara bağlanması gerektiğini söylemiş, ancak geçtiğimiz günlerde bu karardan geri adım atılmıştı.

https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/turkiye-karsiti-senatore-federal-sorusturma-7443822/