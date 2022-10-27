Türk ordusuna kimyasal silah iftirasında bulunan TTB Başkanı Fincancı sözde ermeni soykırımına da destek çıkmış

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Türk ordusuna kimyasal silah iftirasında bulunan TTB Başkanı Fincancı gözaltına alınması ile daha önce sözde ermeni soykırımına destek çıkması tekrar gündeme geldi. TTB başkanı Şebnem Korur Financı konuşmaya Ermenice başladı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Ermeni soykırımının hâlâ kapı arkasında konuşulmak zorunda hissedilmesinin, Ermeni halkının yaşadığı mahallelerde ilkokula, sokağa Türk isimlerinin verilmesinin utancını yaşıyorum.’ ifadelerini kullandı.

https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/turk-ordusuna-kimyasal-silah-iftirasinda-bulunan-ttb-baskani-fincanci-sozde-ermeni-soykirimina-da-destek-cikmis-2240904