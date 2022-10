Tıbrevanklılar New York’ta biraraya geldi

New York ve New Jersey’de yaşayan okul mezunları, aileleriyle beraber “Tıbrevanklılar Gecesi’nde” biraraya geldi. Geceye Amerika Doğu Ermeni Kilisesi Başepiskoposu Viken Aykazyan da katıldı.

ABD’nin Doğu Yakası’nda yaşayan Tıbrevank mezunları New York’ta biraraya geldi. Mezunlar ve yakınları her yıl “Tıbrevanklılar Gecesi” düzenlemekteydiler. Ancak pandemi ile bir araya gelmenin imkânsız olduğu günler yaşadık. Yavaş yavaş pandemi engellerinden uzaklaşıp normale dönmeye başladığımız şu günlerde, New York ve New Jersey’de yaşayan okul mezunları, aileleriyle beraber 1 Ekim 2022 Cumartesi günü “Tıbrevanklılar Gecesi’nde” biraraya geldi.

Kutlama, New York’ta, 8 Ekim 2019’da kaybettiğimiz Suren Kilerciyan ile Diran Kilerciyan’a ait Cornettas Restaurant’ta yapıldı. Geceye Basepiskopos Viken Aykazyan da katıldı. Ara Dinkjian “The Secret Trio” grubu ile gerçekleştirdiği performans geceye renk kattı.

Gecenin açılış konuşmasını Sarkis Altan yaptı. Altan, sınıf arkadaşı Başepiskopos Viken Aykazyan ile gurur duyduğunu, Aykazyan’ın Ermeni toplumu için çok önemli işler yaptığını söyledi. Gecede ebediyete göçen Tıbrevanklılar da anıldı. Oskiyan Şeşetyan ve Diran Kilerciyan ile beraber ‘Vahan Acemyan Bursu’nu kurduklarını hatırlatan Altan, Ermeni gençlere 12 yılda 120,000 dolar eğitim bursu verdiklerini söyledi. Altan, geceyi düzenleyen Raffi Koroğluyan’a gösterdiği çaba ve yardımları için teşekkür etti.

Yerevan’dan yeni dönen Başepiskopos Viken Aykazyan da gecede bir konuşma yaptı. Aykazyan şöyle konuştu:

“Sınıf arkadaşlarımın eşleri ve aileleriyle birlikte, burada bulunmaktan mutluyum. Bu gece benden büyük abilerim ve küçük kardeşlerimle, keza Tıbrevank okulundan mezun olmasa da her zaman destek veren katılımcılarla bir aradayız. Bunun için de Allah’a şükrediyorum. Geçtiğimiz günlerde, Almanya’nın Frankfurt şehrinde 5,000 kişinin katıldığı bir toplantıdaydım. Yardımcı moderatör olarak bulunduğum, dünyanın 120 ülkesinden 351 kilisenin katıldığı ve 354 gazeteci ile 30’un üzerinde televizyon kanalının bulunduğu toplantıda aklıma ilk gelen Tıbrevank Okulu oldu. Çünkü orada bulunmamı sağlayan Tıbrevank Okulu olmuştur. Eğer bana sahip çıkıp eğitim imkânı vermeseydi, Anadolu’da bir genç veya İstanbul’da mesleğini icra eden bir kişi olacaktım. Tıbrevanklı olduğum için de hep gurur duydum.”

Agos