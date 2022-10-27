İstanbul, 1914-1922: Savaş, Çöküş, İşgal ve Direnişin Tarihi Konferansı

‘İstanbul, 1914-1922: Savaş, Çöküş, İşgal ve Direnişin Tarihi’ başlıklı bilimsel toplantı 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

1914 yılı sonbaharında I. Dünya Savaşı’na giren Osmanlı Devleti, savaşı mağlupların tarafında bitirmiş, elde kalan toprakları, 1918’den itibaren savaşın galibi olan İtilaf Devletleri orduları tarafından işgal edilmiştir. Savaşın yükünü taşıyan başkentin yaşadığı toplumsal ve ekonomik değişim ve dönüşümlerin ele alınacağı konferansta sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Konferans, Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun binasında yüz yüze yapılacak, vakfın internet sitesinden, Facebook ve YouTube kanalından ve Zoom üzerinden canlı yayınlanacak, İngilizce ve Türkçe simultane tercüme olacaktır.

Konferansa kayıt yaptırmak için 2 Kasım Çarşamba günü saat 17.00’a kadar bu formu doldurabilirsiniz.

Konferans programını indirmek için tıklayınız.

4-5 Kasım 2022, İstanbul

1.GÜN

2.GÜN



Bu etkinlik Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği eş-finansman desteği ile düzenlenmiştir. Bu etkinliğin içeriğinden yalnızca

Hrant Dink Vakfı sorumludur ve içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

https://hrantdink.org/tr/bolis/faaliyetler/projeler/tarih-programi/3838-i-stanbul-1914-1922-savas-cokus-i-sgal-ve-direnisin-tarihi-konferansi