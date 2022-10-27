Binali Yıldırım taburcu oldu: İki kaburgamda kırık var, zamanla iyileşecek

DUVAR – Azerbaycan’da geçirdiği kaza sonrası ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavisine devam edilen Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım taburcu oldu.

Hastanedeki tedavisi altı gündür devam eden Yıldırım, vücudunda bulunan kırıklar ve doku nakli gerekliliği sebebiyle iki kez ameliyat geçirmiş, operasyonlar sonrası istirahatini hastanede sürdürmeye devam etmişti. Yıldırım bugün 12.00’da taburcu oldu. Hastanedeki odasından yürüyerek çıkış yapan Yıldırım, başhekim ve beraberindekilerle birlikte hastanenin giriş katına geldi.

Hastaneden ayrılmadan önce açıklama yapan Yıldırım, “Tam bir hafta önce, 20 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeş Azerbaycan Karabağ Bölgesine yaptığı ve Zengilan Havalimanı’nın açılışı ve çeşitli açılışlar dahilinde heyet haline Azerbaycan’a gitmiştik. Günübirlik bir ziyaretti, dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım ve yakın korumam Oğuzhan Demircinin bulunduğumuz araç kaza yaptı. Ciddi bir kazaydı, birkaç takla attık. Ağır bir kaza geçirdik kazanın boyutuna göre hamdolsun rabbim sakladı ve korudu, eşimizin, milletimizin, sevdiklerimizin duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik iki sefer ameliyat edildi, ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı, bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var, bu kemiklere herhangi bir işlem yapılamıyor, onlar da zamanla iyileşecek, toparlanacak. Vücudumun çeşitli yerlerinde ezikler ve doku yaralanmaları var, zaman içerisinde, bir hafta içerisinde toparlanacak” dedi.

Destekler için teşekkürlerini sunan Yıldırım, “İlk müdahale Azerbaycan’da yapıldı, kaza mahallinden “Merkezi Klinikaö denilen Azerbaycan Hastanesi’ne helikopterle hızla getirildik. Azerbaycan’da ilk müdahale yapıldıktan sonra memleketimize geldik burada tedavimize devam ettik” diye konuştu.

‘TEDAVİM EVDE DEVAM EDECEK’

İstirahatine devam edeceğini ifade eden Yıldırım, “Tedavimiz evde devam edecek, zaman zaman ihtiyaç olursa hekimlerimiz gerekli katkıyı sağlayacaklar, olayın başından bu ana kadar gece gündüz 7 gün 24 saat, her türlü zorluklara rağmen bizatihi gelerek bizi ziyaret eden tüm dostlarıma, vatandaşlarımıza, milletvekillerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar