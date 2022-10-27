Beyoğlu’nda Cumhuriyet’in 99. yılı ”Fener Alayı Yürüyüşü”yle kutlandı

İSTANBUL (AA) Beyoğlu Belediyesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında “Fener Alayı Yürüyüşü” düzenlendi.

Tepebaşı Odakule’den başlayan yürüyüşte katılımcılar, bando takımı eşliğinde, meşaleleri ve Türk bayraklarıyla Büyük Hendek Caddesi’nden geçerek Galata Kule Meydanı’na ulaştı.

Yürüyüşe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra milli sporcular, gaziler, dini cemaat liderleri, bölge esnafı ve STK temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Dev Türk bayraklarıyla donatılan Büyük Hendek Caddesi’nde gazetecilere açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız heyecanlı ve coşkulu olduklarını söyledi.

Yıldız şunları kaydetti:

“Cumhuriyet’imizin 99. yılında 100. yıla emin adımlarla gidiyoruz. Büyük bir coşkuyla Beyoğlu’nda Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. ‘Bu yıl hep birlikte Beyoğlu’nda Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Roman’ı, Boşnak’ı, Alevi’si, Sünni’si, Hristiyan’ı, Musevi’si ile bu toprağın çocuklarıyız, bu vatanın evlatlarıyız.’ diyoruz. Tam saat 19.23’te, Cumhuriyet’imizin kurulduğu tarihte Cumhuriyet’in emin adımlarla kurulma sürecinin başladığı Beyoğlu’ndan bu yürüyüş başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradan başlattı istiklal mücadelesini. İstiklal Caddesi ismini buradan alıyor. Biz bu ruhu taşıyoruz.”

Bugün tarihi Galata Kulesi’nin bulunduğu caddenin Türk bayraklarıyla donatıldığına dikkati çeken Yıldız, yarın da İstiklal Caddesi’ni bayraklarla donatıp orada o heyecanı hep birlikte yaşayacaklarını aktardı.

Yürüyüşün sona erdiği Galata Kule Meydanı’nda Madrigal müzik grubu konser verdi.

Kaynak: AA

https://www.muhalif.com.tr/haber/Beyoglunda-Cumhuriyetin-99-yili-Fener-Alayi-Yuruyusuyle-kutlandi-84697