AKP’nin zihniyeti bu!￼

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Mehmet Tezkan

Meclis’te torba yasa görüşülüyor. AKP’nin FETÖ’cülerden öğrendiği adet, huy bu…

Meclis’te torba yasa görüşülüyor. AKP’nin FETÖ’cülerden öğrendiği adet, huy bu…

At torbaya gitsin…

FETÖ’cüler sesini kesmek için… Ceza vermek için… güç gösterisi için… Memleketi ele geçirdiklerini ilan etmek için…

Yargıya torba sistemini getirmişlerdi…

Ergenekon davası tipik örnektir. Çuvalı açtılar içini ilgili/ ilgisiz insanlarla doldurmaya çalıştılar.

Kime kızdılarsa attılar çuvala…

Kimi tehlike gördülerse attılar çuvala…

Kimin önünü kesmek, yerine kendi adamlarını getirmek istedilerse attılar çuvala…

AKP bu suça sesini çıkarmayarak ortak oldu.

FETÖ yapılanması sonunda kendilerini hedef alınca… Kendilerini kodese yollamaya kalkışınca akılları başlarına geldi…

Geldi ama FETÖ’den öğrendikleri defteri silmediler… Halen yürürlükte…

Nedir o diyeceksiniz?

Şu: Suçsuz olduğunu ispat et…

Seni suçlayan senin suçlu olduğunu ispat etmek zorunda değil artık, sen o iddiaya karşı suçsuz olduğunu kanıtlamak zorundasın…

Zaten kanıtlasan da kanıtlamasan da fark etmiyor.

Konu dağıldı galiba. Asıl meseleye dönelim. AKP’nin FETÖ’nün torbalama taktiğini sürdürmesine…

AKP yine çeşitli konulardaki 23 maddelik torba yasa teklifini Meclis gündemine getirdi.

İçinde Alevilerle ilgili güya imtiyaz veren madde de var. HDP Milletvekili Garo Paylan itiraz etmiş.

AKP’den aldığı yanıt ne?

‘Ya Alevilerden sana ne? Alevilerden sana ne? Sen Hristiyan’sın’

AKP zihniyete bu. AKP’nin dünyaya bakışı bu… Başını önüne eğip yaşayacaksın…

Kürtlerin hakkı /hukuku sana ne? Eğer Türk’sen…

Alevilerin Cem Evleri sorunu sana ne? Eğer Sünni isen …

İki temel başlık yazdım… Çevre konusunda, toplumsal hayat konusunda, yaşam tarzı konusunda, kıyık kıyafet konusunda onlar örnek verebilirim. Ama gerek yok…

AKP anlayışı çizdiğim dairenin dışına çıkmayın diyor. Çizdiğim sınırlarda yaşayacaksınız diyor.

Doktorsan doktorluğunu bil mühendisin hakkı için uğraşma diyor…

İş adamıysa işçiden sana ne diyor…

Paran varsa yoksullun derdi seni mi gerdi diyor…

Tıkırın yerindeyse, düzenini kurmuşsan, musluklar açıksa demokrasiyi kafana takma diyor…

Türkiye Cumhuriyeti sizi vatandaş yaptı, Osmanlı düzenine geçerek reaya/tebaa olmamızı istiyorlar…

Kısaca kul!..

2023 seçimleri bunun da sınavı…

Vatandaş mı olmak istiyoruz yoksa reaya/tebaa mı karar vereceğiz…

https://halktv.com.tr/siyaset/akpnin-zihniyeti-bu-699797h