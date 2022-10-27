Akdağmadenli Papa Eftim’in Ebedi İstirahatgahı￼

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MURAT ANAR

Akdağmadenli Bir Papaz

Papa Eftim, Atatürk’ün “Baba” diye hitap ettiği, Milli Mücadeleye destek verdi diye Fener Rum Patrikhanesi’nin “Türk Dostu” diye aforoz ettiği, “Türk Ortodoks Kilisesi” kurucu, kendisine “Türk Dostu” diyenlere “Ben Türk dostu değilim, Türk oğlu Türk’üm” diyen ve milli mücadelede cemaati ile Türklüğün gereğini yapan, Sivas Kongresi’ne delege olmadığı halde Akdağmadeni’nden katılan kahraman… her yerde ulaşılan tarihi bilgilere girmek istemiyorum. Merak edenler YouTube’den Saygıdeğer Akın Bey’le bu garibin yaptığı programı izleyebilirler, Papa Eftim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler.

Edebi İstirahatgah’a Ziyaret

Yağmurlu bir İstanbul gününde Samandıra’dan Cerrahpaşa Üniversitesi’nde Hemşirelik Okuyan Kardeşim Sevcan’la, Önce halk otobüsüyle Üsküdar son durağa sonra Marmaray’a Halkalı yönüne binip Yenikapı’ya, sonra da Hacıosman yönündeki metroya binerek Şişli- Mecidiyeköy durağına ulaştık. Biraz yürüdükten sonra dışardan içerisi görünmeyen bir yapının önünde durduk, dev kapının ziline bastık. Saat 16.55. Görevli ziyaret saatinin bitimine 5 dakika kaldığını söyledi. Israrcı olduk, Yozgat-Akdağmadeni’nden geldiğimizi, bir daha gelmemizin zor olduğunu, memleketlimiz Papa Eftim’i ziyaret etmek istediğimizi vurguladık. Anlayış gösterdiler. Bir görevli bize eşlik etti.

Ortodoks Rum Mezarlığının Tarihçesi

Papa Eftim’den sonra, ziyaret süresi bittiği İçin mezarlıktan ayrılıyorken kilisedeki görevli Peder bize seslendi, eğer istersek bizi gezdirip mezarlık hakkında bilgilendireceğini söyledi, nezaketi için yazımızı okuyorsa çok teşekkür ediyorum, kendilerine. “Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı” 1865’teki kolera salgınında Taksim’den Şişli- Mecidiyeköy’e taşınmış. Mezarlıkta bir kilise var adı Metamorfosis Kilisesi, 1888 yılında, patrikhanenin izni ve Sultan II. Abdülhamit’in fermanının ardından, Dimitrios, İoannis ve Pavlos Stefanovik-Skiliçis kardeşlerin, ebeveynleri Zannis ve Eleni’nin anısına yaptıkları bağışlarla inşa ediliyor. Mezarlıkta, başta Rumlar olmak üzere, Rus, Bulgar, Yugoslav, Arap, Süryani ve Ermeniler de yatıyor. 19. yüzyılda İstanbul’da isim yapmış Zarifi Banker Kardeşler, anıt heykellerle ölümsüzleştirilmiş. Rum cemaatine faydası olmuş Yorgo ve Nikola Zarifi kardeşlerin anıt mezarı tarihi eser sayılıyor. Son Padişah Vahdeddin’in özel doktorlarından Yorgo Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli görevler almış Zuro, Aristiris ve Spataris paşaların mezarları da burada bulunuyor.

Mezarlık geniş bir alana kurulmuş, anıt mezarlar oldukça görkemli tabir-i caizse şaheser. Anıt mezarların çoğu Ünlü Fransız Mimarlar tarafından yapılmış. “Şişli Ortodoks Mezarlığı” 2018 yılında ASCE (Avrupa’nın Önemli Mezarlıkları Derneği) tarafından Avrupa’nın en önemli mezarlıklarından biri olarak tanındı.

Mezarlığın korunan dokusu, Müslüman Türk’ün,

Müslüman olmayanların inancına gösterdiği saygının tüm dünyaya en önemli kanıtlarından biri.

https://www.yozgatcamlik.com/akdagmadenli-papa-eftimin-ebedi-istirahatgahi-makale,5195.html