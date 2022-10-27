Açık Kapı Mimarlık Festivali ile İstanbul’daki tarihi yapıların kapıları açılıyor!

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen Açık Kapı Mimarlık Festivali bu yıl 15-22 Kasım tarihinde kapılarını açıyor.

İstanbul’un yapılı mirasının kentlilerin dikkatine sunmayı amaçlayan ve normalde halka açık olmayan binaları etkinlik süresince gezilebilir kılan Açık Kapı Mimarlık Festivali bu yıl 15-22 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Kentin kültürel ve mimari dokusunu daha yakından tanımak isteyenler, gezilere kayıt yaptırabilecek. Festival’in tarih ve saat olarak kesin programı önümüzdeki hafta açıklanacak.

Gezilecek Binalar arasında İstanbullular’ın her gün önünden geçtiği ancak belki de hiçbir zaman içine girme fırsatı bulamadığı önemli yapılar, yer alıyor.

• Bulgar Kilisesi (Balat)

• Ahrida Sinagogu (Balat)

• Surp Hıreşdagabed Ermeni Kilisesi (Balat)

• Botter Apartmanı (Beyoğlu)

• Burgazada’da Sivil Mimari Örnekleri Turu (Burgazada)

• İstanbul Erkek Lisesi – 16 Kasım Çarşamba, Saat: 16:00

Kayıt: https://acikkapi03.eventbrite.com (Sınırlı sayıda kontenjan vardır)

• Petek Pansiyon (Fenerbahçe)

Kayıt: https://acikkapi09.eventbrite.com (Sınırlı sayıda kontenjan vardır)

• Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane – 17 Kasım Perşembe, Saat: 15:00

Kayıt: https://acikkapi08.eventbrite.com (Sınırlı sayıda kontenjan vardır)

• Heybeliada Ruhban Okulu (Heybeliada)

• Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi (Karaköy)

• Maçka İnönü Evi (YOO Mimarlık Ofisi) (Maçka)

• Kadıköy Apartmanları Turu (Dr. Hande Tulum Okur ve Dr. Efsun Ekenyazıcı Güney anlatımıyla) – 18 Kasım Cuma, Saat: 14:00

Kayıt: https://acikkapi10.eventbrite.com (Sınırlı sayıda kontenjan vardır, yapılar dışarıdan görülecektir.)

• Metro Han (Şişhane)

• Fransız Lape Hastanesi (Şişli)

• Atatürk Kitaplığı (Taksim)

• Yedikule Gazhanesi (Yedikule)

• Yeldeğirmeni Turu (Arif Atılgan anlatımıyla) – 18 Kasım Cuma, Saat: 15:30

Kayıt: https://acikkapi18.eventbrite.com (Sınırlı sayıda kontenjan vardır, yapılar dışarıdan görülecektir.)

• Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi (Zeytinburnu)

*Listeye yeni binalar eklenecektir.

https://www.habervakti.com/acik-kapi-mimarlik-festivali-ile-istanbuldaki-tarihi-yapilarin-kapilari-aciliyor