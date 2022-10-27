ABD’li Ermeniler, Senato üye adayı Mehmet Öz’den Ermeni Soykırımı’nı inkar etmeyi bırakmasını istedi

Amerika Birleşik Devletleri Ermeni toplumu temsilcileri, Pensilvanya Senatosu adayı Türk uyruklu Mehmet Öz’ün Ermeni Soykırımını inkar etmeyi bırakmasını talep ederek protesto düzenledi.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) bildirdiğine göre protesto, Mehmet Öz ve rakibi Pensilvanya Valisi John Fetterman’ın katıldığı bir televizyon tartışmasına paralel olarak gerçekleşti.

Eyleme katılanlar endişelerini yerel ve uluslararası medyayla paylaşarak, Mehmet Öz’ün Ermeni Soykırımı’nı inkar etmesine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bağlarına dikkat çekti. Protestocular, Öz’ün seçim zaferinin ABD’de yabancı nüfuza kapı açabileceği konusundaki endişelerini dile getirdiler.

Mehmet Öz’ün seçimlerdeki rakibi John Fetterman’ın da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi ile ABD hükümetinin Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ilişkin kararlarına destek verdiği belirtiliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/27/ABD-Ermeni-Senato-Soykırımı/239012