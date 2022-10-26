Şarkılarla şiirler barış için bir arada

Işıl ÇALIŞKAN

Toplumcu şairler kuşağının manifestosu niteliğindeki şiirlerin ustası; şair, yazar, düşünür Ataol Behramoğlu ve eğitimci piyanist Selçuk Korku, “Şarkılarla Şiirler” başlığı altında bir araya geliyor. İkili, bugün saat 18.00’de Büyükada’da San Pacifico Latin Katolik Kilisesi’nde sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Etkinlikte Behramoğlu’nun Bir Sabah Tanıdık Bir Şehre Girerken, Seni Düşündüğüm Zaman, Geçmiş Yaz, Bir Mavi Çiçek gibi sevilen şiirleri Selçuk Korku’nun besteleriyle buluşacak. Bu etkinliği çok önemsediğini belirten Behramoğlu, “İlk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirilecek. Selçuk Korkut’un besteleri ve benim şiirlerimi buluşturacağız. Büyükada’da bir kilisede yaklaşık bir saatlik bir program olacak” diye konuştu.

Behramoğlu, Selçuk Korku ile birlikteliklerinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı: “O, benim genç piyano öğretmenim. Son bir iki yıldır bu konuda kafa yoruyorduk. Kilise atmosferinde müzik ve şiirin birlikteliği içinde bir barış mesajı gibi düşünebilirsiniz.” Behramoğlu, bu birlikteliğin uzun bir süre devam etmesini planladıklarını belirterek sözlerini sonlandırdı.

https://www.birgun.net/haber/sarkilarla-siirler-baris-icin-bir-arada-407670