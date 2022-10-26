Rus gazında güzergâh değişimi

Avrupa, Rus gazını Türkiye üzerinden mi alacak?

Çek Cumhuriyeti, Avrupa’nın Rus gazını Türkiye’nin “gaz kavşağı” üzerinden satın almamasını bekliyor.

Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Josef Sikela, Dünya gazetesine verdiği demeçte, Avrupa’da gaz ve petrol konusunda ciddi tartışmaların yapıldığını söyledi.

Sikela’ya göre, Rus gazının tedariki ve ithalatı, Avrupa için büyük bir sorun.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’la görüştükten sonra, Rusya’nın, gaz geçişini, Kuzey Akım’dan Karadeniz bölgesine ve Türkiye’ye aktarabileceğini açıklamış ve konunun kapsamlı ve hızlı bir şekilde çözülmesi için talimat vermişti. Kremlin, Türkiye’de bir gaz kavşağı oluşturma girişiminin Moskova ve Ankara’nın çıkarına olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Avrupa’nın, Türkiye toprakları üzerinden Rus gazını kullanabileceğini açıklamıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu