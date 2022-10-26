Mirzoyan, Vatikan’ın Genel İşlerinden Sorumlu Yardımcısı ile Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin sorunu görüştü

25 Ekim’de Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Vatikan’ın genel işlerinden sorumlu Yardımcısı Başpiskopos Edgar Pena Parra ve Vatikan’ın diğer üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre muhataplar, Edgar Peña Parra’nın yaklaşık bir yıl önce Ermenistan’a yaptığı ziyareti sıcak bir şekilde hatırladılar.

Taraflar, Ermenistan ve Vatikan arasındaki ortak değerlere dayalı tarihi ilişkileri değerlendirdi ve iki gündemle ilgili konuları ele aldı.

Görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Güney Kafkasya’daki durumu ve Ermeni tarafının bölgede güvenlik ve barışın sağlanması konusundaki tutumlarını sundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/26/Mirzoyan-Vatikan-Azerbaycan-Ermeni/238971