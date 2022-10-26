Margarita Simonyan’ın da Ermenistan’a girişi yasaklandı

Rus RT TV şirketi, uluslararası haber ajansı “Russia Today” ve “Sputnik” haber ajansının genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan’ın Ermenistan Cumhuriyeti’ne girişi yasaklandı.

Simonyan Ermenistan’da “İstenmiyen kişi” ilan edildiğine dair kendi Telegram hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda Simonyan şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan’ın şu anki lideri, yıllardır Ermenistan’ı destekleyen Konstantin Zatulin’in Ermenistan’a girişini yasakladı. Bu arada benimki de.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/26/Margarita-Simonyan-Ermenistan-Zatulin/238952