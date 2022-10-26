Bin yıllık gizem! Bu adaya dişi hayvanlar bile giremiyor

Yunanistan’da bulunan Aynoroz’daki Athos Dağı’nın bin yıllık gizemi herkesi şaşırtıyor. Rus Ortodoks rahiplerinin bin yılı aşkın yaşadıkları bu dağa kadınların girmesinin yasak olduğu biliniyor. Hatta 335 kilometrelik bu yarımadayı kaplayan dağa dişi hayvanların bile girişi yasak.

ZİYARET ETMEK İSTEYENLERİN HAC BÜROSUNA GİTMESİ GEREKİYOR

Aynoroz’daki Athos Dağı’nı ziyaret etmek isteyenler ne yazıkki bu adaya kolay kolay ulaşamıyor. Çünkü bu adanın kendine ait kuralları bulunuyor.



Bu yarımadayı ziyaret etmeniz için yapmanız gereken şey pasaportunuzun bir kopyasını Athos Dağı Hac Bürosuna göndermek olmalı.

SADECE ERKEK ADAYLAR 3 GECELİK KABUL EDİLİYOR

Hemen hemen her gün, 100 Ortodoks ve 10 Ortodoks olmayan erkek hacı adayı, yarımadada bulunan Athos Dağı’ndaki 20 manastırdan birinde üç gece kalmak için kabul ediliyor.

KADINLAR ADAYA 500 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMIYOR

Fakat dini görüşü ne olursa olsun kadınlar dağa giriş için asla izin alamıyor. Bu adanın katı kuralları arasında yer alıyor.

Bu yasağın tam bin yılı aşkın süredir yürürlükte olması ise duyanları adeta şaşkına çeviriyor.

Hatta adaya girmeyi geçin, kadınların yarımadanın kıyısına dahi 500 metreden fazla yaklaşmalarına izin verilmiyor.

NEDENİ NE?

Athos Dağı hakkında, ‘Cennette Yenilenme’ adlı kitabın yazarı Dr. Graham Speake’e göre, 10. yüzyıldaki bir fermanda dişi hayvanların yarımadanın dışına çıkarılması gerektiği belirtiliyor ancak kadınlar hakkında bir şey söylenmiyor, çünkü herkes kadınların erkek manastırlarına girişlerine izin verilmediğini zaten biliyor.



Bu Hristiyan din adamlarının ettiği bekâret yeminini çiğnenmemesini sağlamanın en basit yolu olarak düşünülmüş.



Aynoroz’u farklı kılan ise, bütün bir yarımadanın tek bir dev manastır olarak sayılması ve kadınlara yasaklanması.

BİR KADIN ADAYA GİTMEYİ BAŞARMIŞ

1946-49 yılları arasındaki Yunan iç savaşında, yarımadaya kaçan hayvanlarını almaya gelen köylülerin arasında kadınların da olduğu söyleniyor.



Yasağa rağmen bir kadının kurallara aldırmayıp adaya gittiği ise iddialar arasında yer alıyor. 1953 yılında Maria Poimenidou adlı bir kadının, erkek kılığına girerek adaya gitmeyi başarmasının ardından kadınların Aynoroz’a gidişini yasaklayan bir yasa çıkarılmış.

https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/bin-yillik-gizem-bu-adaya-disi-hayvanlar-bile-giremiyor,EzA4Lrxru0mXXAtIo8RuuQ/VdEMTIUzeUaxGfOfFyagHQ