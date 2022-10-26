Başkan Aksoy, Derinkuyu Üzümlü kilisesi restorasyonu için Ankara’da

Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’yı makamında ziyaret etti.

Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Ankara’da resmi ziyaretler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Derinkuyu turizmi ve Aziz Theodoros Trion kilisesinin Restorasyonu ile ilgili görüştü.

Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy; “Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Gökhan Yazgı’yı makamında ziyaret ederek İlçemizdeki Aziz Theodoros Trion (Üzümlü) kilisesinin yapılan restorasyonu ve 2023 yılında yapılacak olan Restorasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Genel Müdürümüz Sayın Gökhan Yazgı’ya misafirperverliğiden ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaret günün anısına hediye takdimi iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

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