Balatlar Kilisesi’nde din adamları Süryaniler gibi oturur şekilde defnedilmiş

Artı Gerçek – Sinop’taki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Balatlar Kilisesi’nde karşılaşılan mezarlarda bulunan Hristiyan din adamlarının, yarı yatar ve oturur vaziyette defnedildiği belirlendi. Karşılaşılan mezarlardaki örnekler hakkında Sanat Tarihçisi Ozan Hetto, bu şekilde yapılan definlerin, Hristiyanlıkta bilinen ancak bu bölgede yaygın olmayan bir gelenek olduğu yorumunu yapıyor.

Sinop’ta 2010 yılında başlatılan Balatlar Kilisesi arkeoloji kazıları daha sonra genişletilerek Balatlar Yapı Topluluğu adıyla sürdürülmüş, on iki yılda farklı dönemlere ait birçok bulguya ulaşılmıştı.

Bu çerçevede sürdürülen kazı faaliyetlerinde Balatlar Yapı Topluluğu içindeki Balatlar Kilisesi’nin farklı dönemlerde mezarlık olarak kullanıldığı belirlendi.

Sahada Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan “Piskopos mezarları” defin şekilleriyle hayli dikkati çekiyor. Kilisede, yarı yatar ve oturur vaziyette defnedilen Hristiyan din adamlarının mezarları, kazının ilk yıllarında ortaya çıkarıldı. “Piskopos mezarları” olarak adlandırılan alanda, oturur vaziyetteki gerçekleştirilen defin şekliyle Karadeniz Bölgesi’nde türünün tek örneği olarak gösteriliyor.

BENZER GÖMÜLERE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA SÜRYANİ MANASTIRLARINDA RASTLANIYOR

Türk Tarih Kurumu’nda görevli Uzman Sanat Tarihçisi Ozan Hetto, “Piskopos mezarları” olarak isimlendirdikleri alanın kutsal kabul edildiği için din adamlarına ayrıldığını, mezarların 18. ve 19. yüzyıl din adamlarına ait olduğunu anlattı. Benzer gömülere Güneydoğu Anadolu’da Süryani manastırlarında rastlandığı biliniyor.

Hetto, “Buradaki din adamları yarı oturur ya da yatar pozisyonlarda, başlarının arkasına ot yastıklarla, tören kıyafetleriyle, özellikli takılar ve haçlarla, İncillerle defnedilmiş.” dedi.

Bu şekilde defnin, Hristiyanlıkta bilinen ancak bu bölgede yaygın olmayan bir gelenek olduğuna dikkati çeken Hetto, Güneydoğu Anadolu’da Süryani manastırlarında koltukta otururken ya da yarı uzanır pozisyonda defnedilmiş din adamları görülebildiğini aktardı.

HRİSTİYAN DİN ADAMLARI NEDEN OTURUR ŞEKİLDE GÖMÜLÜYORDU?

Karadeniz özelinde bu tür bir mezarın tek olduğunu vurgulayan Hetto, “Hristiyan inancında kıyamet günü Hz. İsa’nın doğudan geleceği, dünyaya geri döndüğü zaman inanan insanlara önderlik eden bu din adamlarının daha hızlı ayağa kalkması, İsa’yı selamlaması ve bu mezarlıkta defnedilen diğer inanan kimselere öncülük etmesi için bu şekilde defin tercih edilmiş ama Karadeniz Bölgesi’nde çok ünik bir özellik.” ifadesini kullandı.

Hetto, “Piskopos mezarları”ndan çıkarılan ayakkabılar, kıyafetler, tören kıyafetleri, takıların Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi laboratuvarları ve Sinop’ta kurdukları çalışma alanında restorasyon ve konservasyonlarının uzman ekiplerce yapıldığını kaydetti.

Hetto, kazıda çıkan iskeletlerin, Çorum’da Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde muhafaza edildiğini ve doktora tez çalışması kapsamında incelendiğini de sözlerine ekledi. (AA)

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