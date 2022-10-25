Tıbrevank 24 Aralık Cumartesi için seçim başvurusunda bulundu

Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı, 24 Aralık Cumartesi günü yönetim kurulu seçimi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurdu.

Vakıf yönetiminden yapılan açıklamada yeni yönetmeliğin il genelinde seçim yapmaya imkan vermediği, Patrikhane ve ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) yönetiminin de il genelinde seçim hakkını savunmak konusunda isteksiz davrandığı belirtildi.

Tıbrevank Vakfı, Karagözyan, Kalfayan, Getronagan ve Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi ile birlikte “Beş Ulusal Kurum”u (Hink Hasdadutyun) oluşturuyor. Bu kurumlar geleneksel olarak seçimlerini il genelinde yapıyor. 18 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği, azınlık vakıfları için “bölgesel seçim” imkanı tanıdı. Bölgesel seçim İstanbul için milletvekili seçim bölgelerini esas alıyor ve İstanbul’u 3 seçim bölgesine ayırıyor.

Üsküdar Tıbrevank Vakfı yönetmeliğin yayınlanmasından bu yana il genelinde seçim yapabilmek için çalışma yürütmekteydi.

Açıklamada “Lakin artık kurumumuzun zarar görmemesi için bir kereye mahsus ‘bölgesel seçim sistemine’ göre seçim başvurusu yapmış bulunuyoruz” dendi.

Açıklamada Beş Ulusal Kurum’un il genelinde seçim yapabilmesi için mücadelenin süreceği vurgulandı.

Agos