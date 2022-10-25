TBMM’de Paylan’a ırkçı söylem: “Sana ne Aleviler’den, sen Hıristiyansın”

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında cemevi düzenlemesi görüşülürken söz aldı ve görüşlerini sıraladı. AKP’li Uğur Aydemir “Bölücülük yapıyor” derken, AKP’li Cemal Öztürk de “Ya Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman, sen Hristiyansın” dedi. HDP’li Ali Kenanoğlu ve Kemal Bülbül, ırkçı sözlere tepki gösterdi, Paylan da “Bölücülüğün hası budur, ayrımcılığın hası budur” diye yanıt verdi. Öztürk daha sonra sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. “Aleviliğin ayrı bir peygamberi, kitabı olmadığını söylemek kastıyla sözleri saf etmişimdir” diyen Öztürk “Hıristiyan vatandaşlarımızdan özür dilerim” diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden 23 maddelik torba yasa görüşmelerinde cemevleriyle ilgili getirilmek istenen düzenleme konusunda söz aldı.

Paylan, “Alevilerin kurduğu federasyonlar var. Bu konuda hak mücadelesi veriyorlar on yıllardır, onlarla görüşülsün, tartışılsın. Bunun hakkaniyeti nasıl sağlanır? Eşit yurttaşlık nasıl sağlanır?” dedi.

Paylan’ın sözlerine karşılık AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir “Paylan bölücülük, ayrımcılık yapıyor” dedi.

AKP Giresun milletvekili Cemal Öztürk de “Ya Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman, sen Hristiyan’sın.” dedi. Paylan, Cemal Öztürk’ün sözlerine karşılık, “Bölücülüğün, ayrımcılığın hası budur işte!” diyerek tepki gösterdi.

Komisyondaki konuşma şöyle gelişti:

GARO PAYLAN: Sayın Başkan, çok önemli bir meseleyi görüşüyoruz, bu mesele Plan ve Bütçe Komisyonunda… Bakın, kod bir yasa bile değil, bir torba ya; içinde limanlar var, o var, bu var, şu var. Bu kadar kadim bir mesele, bu kadar derin bir mesele, tarihî bir mesele bir torba yasa teklifi içinde görüşülür mü, Allah’ınızı se verseniz ya! Bir torba yasa teklif inin içine atılır mı, torbanın, çuvalın içine atılır mı ya! Müstakil bir yasa olarak görüşülür ama öncesinde de bakın, yasa teklifi hazırlanırken arkadaşımız hazırlanmış, arkadaşlarımız da imza atmış, biz diyoruz ki: Bu mesele daha derinlemesine tartışılmalı. Bütün siyasi partilere çağrımızdır, 5 siyasi partinin de bu konuda önergeleri var “Araştırma komisyonu kurulsun.” diye. Pardon, AK PARTİ’nin var mı, bilmiyorum, emin değilim, yanlışım olmasın. Diyorum ki: Bu önergeler birleştirilsin, Mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun, bu mesele sosyal taraflarla, ilgili taraflarla; federasyonlar var bu konuda Alevilerin kurduğu, hak mücadelesi veriyorlar on yıllardır, onlarla görüşülsün, tartışılsın. Bunun hakkaniyeti nasıl sağlanır? Eşit yurttaşlık nasıl sağlanır?

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Ya, Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman, sen Hristiyan’sın.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – O nasıl laf ya!

KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Sana ne ya, sana ne!

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Bu nasıl bir bölücülük ya!

KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Irkçılık bu ya!

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Başkan, bak, bölücülüğün hası budur işte! Ayrımcılığın hası budur!

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun ) – İstismar ediyorsun.

Öztürk: İncittiysem özür dilerim

Cemal Öztürk daha sonra sözlerine açıklık getirmek amacıyla şunları söyledi:

“Bir konuşmayı yaparken o konuşmanın yapıldığı ana, önüne, arkasına, bağlamına bakmak lazım. Sabahleyin usul üzerine söz alındı, Sayın Garo Paylan da usul üzerine söz aldı. Cemevleri ile ilgili ifadeler var. Orada şöyle bir söz geçti. ‘Aleviliğin bir din olduğu’ ifadesi. Ben öyle algıladım. Bunun üzerine de gayri ihtiyari olarak, ‘8 yıldır beraberiz. Orada da tırnak içinde söylediniz, bakın beni çileden çıkardınız’ dedim. ‘Bugüne kadar hiçbir zaman bu kadar hararetli tartışmalara girmedim’ dedim. Sayın Garo Paylan’ın Aleviliğin bir din olduğu şeklinde iması ya da benim öyle algılamam, tırnak içinde söylüyorum, benim öyle algılamam üzerine ben de şunu söyledim, ‘Alevilik bir din değil. İslam inancı içerisinde bir mezhep, meşreptir’ şeklinde. ‘Sana ne oluyor, sen Hıristiyan bir vatandaşımızsın’ demek istedim. Asla ve asla..Sayın Garo Paylan’ı severim. Hakikaten yıllarca çok tartıştık ama bu sınırı geçerek birbirimize saygıda kusur etmedik. Ben de gerçekten incittiysem, senden ve bütün Hıristiyan vatandaşlarımızdan özür dilerim.

Sabahleyin usul üzerine söz alıp da Aleviliği ayrı bir dinmiş gibi, benim öyle algılamam üzerine ‘bir dinin peygamberi olur’ dedim. Hıristiyanlığın peygamberi vardır, Müslümanlığın peygamberi vardır, kitabı vardır. Zaten ilahi dinlerin hep öyledir. Aleviliğin ayrı bir peygamberi, kitabı olmadığını söylemek kastıyla sözleri saf etmişimdir.”

“Alevilere hakarettir”

Paylan ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Alevilerin cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması için talepleri var, ama bu yasada yalnızca cemevlerinin su ve elektrik giderlerinin karşılanması gibi maalesef palyatif düzenlemeler söz konusu. Ben bunu da hakaret olarak değerlendiriyorum. Eşit yurttaşlık taleplerini komisyonda dillendirdiğim zaman AKP sıralarından homurtular geldi. ‘Efendim, bölücülük yapıyorsunuz’ diye ifadelerde bulunuldu. En acı tarafı da komisyon milletvekillerinden Cemal Öztürk, ‘Ya sen Alevi değilsin, Hıristiyan’sın, Alevilerin derdinden sana ne’ demekle büyük bir ayrımcılığa imza attı. Ben insanım her şeyden önce. Demokrat olarak ayrımcılığa uğrayan Alevilerin derdi, benim de derdim. Ayrıca Alevilerin derdi, Sünni milletvekillerinin derdi de olmalı.”

Paylan, Öztürk’ün kendisinden özür dilerken kullandığı “Hıristiyanlığın peygamberi vardır, Müslümanlığın peygamberi vardır, kitabı vardır. Zaten ilahi dinlerin hep öyledir. Aleviliğin ayrı bir peygamberi, kitabı olmadığını söylemek kastıyla sözleri saf etmişimdir” ifadelerini ise şöyle yorumladı:

“Aleviliğin ne olduğunu Aleviler tanımlarlar. Aleviliğin içinde çeşitli tanımlamalar ve yorumlar söz konusu. Tıpkı Sünni Müslümanların içerisinde olduğu gibi. Sünni Müslümanlar içerisinde de çeşitli yorumlar var. Hıristiyanlığı, Ortadoksluğun, Katolikliğin içinde de çeşitli yorumlar var. İnanç sahipleri kendi inançlarını tanımlarlar. Devlete düşen, milletvekillerine, Meclis’e düşen, bu tanımlara saygı duymaktır. Ama saygı duymuyorlar, tam tersine hadsizlik yapıp başkasının inancını tanımlamaya kalkıyorlar. Bunu kınıyorum, bu ifadeye halen devam ediyorlar komisyonda şu anda. ‘Alevilik bir inanç değil kültürdür’ diyebiliyor AKP’li milletvekili Uğur Aydemir. Bu Alevilere bir hakarettir. Alevilik bir inançtır, Alevilerin ibadethanesi cemevidir. Alevilik içindeki çeşitli yorumların da hepsini saygı duyulması gerekir. Alevilerin ortaklaştığı bir konu vardır, cemevleri ibadethanemizdir diyor bütün Aleviler. Bize düşen de onlara saygı duymaktır. Ama maalesef bu saygı milletin Meclisi’nde gösterilmiyor.”

(Bianet, GazeteDuvar)

Agos