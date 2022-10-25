Sunar: “Yavi, milli kıyamın kalbidir”

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Yavi şehitlerini anma programına katılan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 29 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5’i çocuk 33 şehidi rahmetle yad ederek, mezalimin faillerini ve onların ardındaki zihniyeti, telin etti. Başkan Sunar, “Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Ata yurdum Yavi’de acımızı paylaşmak üzere bulunan katılımcılara minnettarlığımı sunuyorum.” dedi.

Erzurum – Yavi’nin 1993’te maruz kaldığı PKK katliamının tarihi bir arka plana dayandığını belirten Başkan Sunar, Anadolu’ya yerleşen Türklerin, ilk yerleşim yerinin Yavi Olduğunu belirtti. Başkan Sunar, “Büyük Selçuklu tarihçisi Osman Turan, Arslan Yavgı’yla beraber Anadolu’ya gelen Yavgı aşiretinin ilk defa Anadolu’da Erzurum’da Yavi köyünü yurt tuttuğunu, ardından Sivas, Kütahya, Ordu ve Uşak’ta Yavi köylerinin oluştuğunu anlatır. Bu katliamın uzak ve yakın sebepleri var. Biraz önce bahsettiğim sebep, hiç şüphesiz bu katliamın uzak tarihle olan sebebi. PKK’nın 1990’lı yıllarda Güneyden Kuzeye inme stratejisinde bir sivil inisiyatif olarak Yavi, önemli bir duruş olmuştur. Yavililer bu beldede, Çat yöresinde, PKK’nın Güneyden Kuzeye inişi önünde bir set olmuş, bununla ilgili çok ciddi mücadeleler vermiştir. O dönem terör örgütüyle sivil olarak göğüs göğüse mücadeleler vermiştir Yavililer. Bir diğer sebep de 1. Dünya savaşı esnasında Rus işgali zamanında Yavi’nin koyduğu Milli duruştur. O dönem Alvarlı Muhammet Lütfü Efendi, Yavi’de genç bir imamdır. Babası Murat Paşa Cami imamıdır. Ruslar Yavi’de bulanan karakollarını kapatıp geriye gittikleri zaman, silahların bulunduğu karakollarının başına iki ermeni nöbetçi bırakırlar. Alvarlı Efe kendi tarihçe-i hayatında bunu anlatır. Betül Arslan hoca bununla ilgili çok derin bir çalışma yapmış, kitaplarında bunu anlatmıştır. ‘Paylaşılamayan Topraklar’da Talat Uzunyaylalı buna uzun uzun değinmiştir. Alvarlı Efe kendi tarihçe-i hayatında anlattığına göre Yavilileri organize ederek, karakolu basar, buradan elde ettiği silahlarla 40 civarında Yaviliyi donatır. Yanı sıra Oyuklu’dan da 20 kişi katılır. 60 kişilik bir müfrezeyle beraber çarpışa çarpışa Erzurum‘a gelir. Erzurum’da o dönem Ermeni işgaliyle birlikte inanılmaz bir göç başlamıştır. Yaşlı ve çocuk nüfusundan başka Erzurum’da bir nüfus kalmamıştır. Ermenilerin mezalimi, büyük bir süratle devam etmektedir. Alvarlı Efe, beraberindekilerle birlikte direnişe katkı sağlayarak Erzurum’da ciddi bir mücadelenin başlamasını sağlamıştır. Daha sonra bu mücadele Erzurumluların geneline yayılmış ve Ermenilere karşı bir duruş başlamıştı. Halit Paşa’nın orduları Zerdigeye doğru gelmeye başladığında, bu sefer müfrezesiyle beraber Halit Paşa’nın kuvvetlerine intikal etmiş. Dolayısıyla Ermeni işgaline karşı ciddi bir duruş sergilemiştir Yavi. Meselenin bir diğer sebebi de budur. 29 yıl önce burada, bu olayı yaşayan, hala aramızda olan hemşehrilerimizin aktarımlarına göre de PKK’nın sözcüsü ‘Bugün burada sizden tarihin hesabını sormaya geldik’ demiş ve katliamı gerçekleştirmiştir. Bugün Elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, terör örgütü dize getirilmiştir. Yavililer olarak biz devletimize minnettarız. Acı olaydan bu yana devletimiz desteğini hep yanımızda hissettirdi. Devletimize müteşekkiriz. Yavililer olarak dün olduğu gibi bugünde üzerimize düşen vazifeyi bihakkın ifa etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, acımızı paylaşan değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

https://www.diyadinnet.com/sunar-yavi-milli-kiyamin-kalbidir-h37800/