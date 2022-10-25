Kayseri’deki Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıda çalışmalar sürüyor

Artı Gerçek – Kayseri’nin İncesu ilçesinde bulunan ve Geç Roma-Erken Bizans dönemlerine tarihlenen mozaikli yapıda sürdürülen bu yılki kazılarda ortaya çıkarılan Uakinthos Kometos zamanında yapıldığı tahmin edilen Epi Uakithou Kometos Ktistou yazıtı heyecan yarattı. Mozaikli yapının; ilk bulgulara göre M.S 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans dönemlerine ait sivil konut örneklerinden olduğu değerlendiriliyor.

Yapıda yaklaşık 300 metrekare sağlam mozaik taban döşemesi ortaya çıkarılmış durumda ve 10’dan fazla odası açılan yapının, İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olması büyük ilgi uyandırıyor.

Anadolu Ajansı’nnın haberine ve yapılan transkripsiyonlara göre, Mozaikte Latince “30. yıl dönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla. Bu bina (fabrica), dostu (comes) Hyacinthos’un önderliğinde inşa edildi. Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın”, Grekçe olan mozaikte ise “Sağlıklı olarak gir” veya “Sağlıklı isen gir” yazıyor. (AA)

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