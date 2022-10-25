İYİ Partili Sezgin, Kaliforniya’da alınan “Soykırımı Anma Günü” kararına dikkat çekti

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“Sözde Ermeni soykırımı iddialarına uygulama zemini sağlandı”

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 24 Nisan’ın “Soykırımı Anma Günü” ilan edilmesini gündeme getirerek, “Karara nasıl bir karşılık verilecek?” ifadelerini kullandı.

26 Mayıs 2022 tarihinde Kaliforniya Eyalet Meclisi tarafından kabul edilen “AB 1801” sayılı tasarıyla, eyaletteki tüm kamu okullarında ve üniversitelerde 24 Nisan tarihinin “Soykırımı Anma Günü” adı altında resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Sezgin, sözde Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili iddiaların müfredata dâhil edildiğini, iddialara resmi tanınmanın ötesinde uygulama zemini de sağlandığını belirtti.

İYİ Partili Sezgin, tasarının reddi için ABD’deki Türk-Amerikan toplumunun gayretlerinin yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Washington Büyükelçiliğimizin ve Kaliforniya’da bulunan Los Angeles Başkonsolosluğumuzun tasarının reddi için gerekli girişimlerde eksik kaldığına dair duyumlar vardır.” ifadelerini kullandı.

Kaliforniya’da 10 binin üzerinde devlet okulu ve aralarında Stanford ve Berkeley üniversiteleri gibi tanınmış ve prestijli çok sayıda yükseköğretim kurumu bulunduğunu belirten Sezgin, kabul edilen tasarının özellikle öğrenciler üzerinde geniş çaplı ve etkili bir propagandanın yürütülmesine imkân sağlayacağını belirtti.

Kararın, yüz yıldan uzun bir süredir mücadele ettiğimiz sözde soykırım yalanının uluslararası düzeyde mevzi kazanmasına hız vereceğini belirten Aydın Milletvekili Sezgin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na şu soruları sordu:

1- ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde alınan kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?

2- Kanun tasarısının hazırlanması ve yürürlüğe girmesi sürecinde, Bakanlığınız ve ABD’deki temsilciliklerimiz tarafından buna karşı ne tür bir çaba sarf edilmiştir?

3- Alınan karara karşı ne tür bir yanıt ya da karşılık verilmesi öngörülmektedir?

https://www.habereguven.com/iyi-partili-sezgin-kaliforniyada-alinan-soykirimi-anma-gunu-kararina-dikkat-cekti