Gomidas Enstitüsü’nden Kharpert 2022 Projesi: “Harput Ermenilerini unutmayın”

Gomidas Enstitüsü’nün, Kharpert 2022 Projesi’ni Elazığ Valisi’ne ve Elazığ Belediye Başkanı’na yazılı olarak tanıttığını aktaran Ara Sarafian, resmi kurumlarla birlikte çalışmak istediklerini belirtti.

*Ermeni yetimleri, Harput ve Mezire (Elazığ), 1921-22

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Gomidas Enstitüsü (Gomidas Institude), yüzlerce Ermeni yetimin Harput’tan ayrılışının 100. yıldönümünde (Ekim 1922) yeni bir girişim olan Kharpert 2022 Projesi’ni başlattı.

Gomidas Enstitüsü’nün kurucularından Ara Sarafian projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bu yetimler 1915 sonrasında yaşanan katliamlardan sağ kurtulan çocuklardı ve 1918-22 yılları arasında Amerikalı misyonerler ve Ermeni kilise yetkilileri tarafından Harput bölgesinden toplanmıştı.

“Bu yetimlerin çoğu Suriye ve Lübnan’a taşınırken, diğerleri daha uzaklara gönderildi. Bugün dünyanın dört bucağına dağılmış bu yetimlerin torunlarının sayısı binleri buluyor ve büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Arjantin’de yaşıyor.”Kharpert 2022 Projesi girişimi, Türkiye makamları ve sivil toplumla birlikte çalışmayı ve Harput bölgesindeki Ermeni tarihi varlığını resmi olarak tanımayı amaçlıyor.

“Resmi kurumlar bu tür adımları atmakta isteksiz olsa da Türkiye’de ve yurt dışında yerel tarihe ve bir arada yaşama kültürüne duyarlı insanlar bu tür girişimlere destek olmaktadır.”

Harput’taki Ermeni kiliseleri

Sarafian’ın “Harput Ermenilerini unutmayın” başlığıyla paylaştığı mesajda Kharpert 2022 Prjojesi’nin odak noktasının, tarihi Harput şehrindeki Ermeni kiliselerinin yerlerini ortaya çıkartmak olduğunu ve Harput’un turistik bir merkez olarak yenilenmesi ve yeniden inşası ile bugün şehirde halihazırda devam eden UNESCO Dünya Geçmişi Miras Listesi girişiminin bir parçası olacağını belirtti.

Gomidas Enstitüsü’nün, Kharpert 2022 Projesi’ni Elazığ Valisi’ne ve Elazığ Belediye Başkanı’na yazılı olarak tanıttığını aktaran Sarafian, resmi kurumlarla birlikte çalışmak istediklerini belirtti.

Ara Sarafian, projeyle ilgili olarak paylaştığı mesajında son olarak şöyle dedi:”Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında Hristiyan Ermeniler, Harput ve çevresindeki köylerin nüfusunun yaklaşık yüzde kırkını oluşturuyordu. Önemli sosyal ve ekonomik etkiye sahiptiler ve bölgenin refahına katkıda bulundular. 1915 sonrasında ise Harput dışındaki Osmanlı Ermenileri gibi tehcire tabi tutulup büyük oranda yok edildiler.”

(AÖ)

bianet