Akyaka kapısı barışı bekliyor￼￼

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BETÜL USTA

Diplomatik kaynaklar, SABAH’a Türkiye ile Ermenistan görüşmelerini değerlendirdi: Süreç olumlu ilerliyor. Sınırların açılması için gözler Bakü–Erivan barışında

Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmasının ardından başlayan Türkiye- Ermenistan normalleşme süreci devam ederken, iki ülke arasında sınırların açılması konusu gündemdeki yerini koruyor. Normalleşme sürecinin olumlu istikamette ilerlediği vurgulanırken, sınırların açılması noktasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasına işaret ediliyor.

UZMANLAR TOPLANACAK

SABAH’a değerlendirmelerde bulunan diplomatik kaynaklar, “Barış anlaşması imzalanırsa bu durum tüm bölgede çarpan etkisi yaratır” ifadelerini kullandı. Sınır kapandığında 40 bin ton malzeme ile 140 bin insanın sınırdan geçtiği belirtilirken, bugün sınırın açılması halinde bu rakamın en az 10 katına çıkacağı kaydediliyor. Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın 1 Temmuz’daki görüşmelerinde alınan kararların içinin doldurulmasına katkı sağlamak üzere Uzmanlar Komitesi’nin de yakın zamanda toplanacağı öğrenildi. Öte yandan özel temsilciler arasındaki bir sonraki toplantının da Türkiye’de yapılması öngörülüyor.

1 AY İÇİNDE HAZIR

İki ülke arasında atılabilecek en ciddi adımın karadan ticaretin başlaması olacağı değerlendiriliyor. Kaynaklar, Alican’dan da Akyaka’dan da Gümrü’nün dürbün mesafesinde olduğuna dikkat çekerek, “Sınıra 20 kilometreden az mesafede 3 bine yakın insan yaşıyor. Sınırın kapandığı 93 senesinde 40 bin ton malzeme ile 140 bin insan sınırdan geçmiş” bilgisini paylaştı. Bugün sınırın açılması halinde ise bu rakamın en az 10 katına çıkacağı kaydediliyor. Akyaka sınır kapısının, sınırları açma kararı alınması halinde 1 ay içinde çalışacak hale getirilebileceği ifade ediliyor.

BÖLGENİN ÖNÜ AÇILIR

Bölgede süreçlerin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan kaynaklar, “Birindeki duraksama öbüründe duraksamaya; birindeki açılım öbüründe açılıma sebep olur” dedi. Sürecin Ermenistan halkında heyecan yarattığını anlatan kaynaklar, “Üçüncü ülke vatandaşlarının sınırdan geçeceği dile getirilmeye başlanınca yıkıntı halindeki evleri onarıp butik otel yaptılar, restoran açtılar. Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme, tüm bölgede barışın önünü açacak bir gelişme olur” şeklinde konuştu.

https://www.sabah.com.tr/dunya/akyaka-kapisi-barisi-bekliyor-6211422