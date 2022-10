Yahudi düşmanı grup, Los Angeles otoyolunun üstüne Kanye West’i destekleyen pankart astı

İftira ve İnkarla Mücadele Birliği’ne (ADL) göre, Interstate 405’in üstündeki pankartlardan sorumlu grup, nefret dolu Yahudi düşmanı komplo teorisyenlerinin dağınık şekilde oluşmuş ağı Goyim Defense League (Goyim Savunma Birliği) gibi görünüyor.

Grup, pankartların üzerinde kollarını kaldırarak Nazi selamı verirken de görüntülendi.

ADL’e göre grubun destekçileri, Yahudi halkını hedef alan saldırgan eylemlerde bulunurken ABD genelinde düzinelerce Yahudi düşmanı mesaj yaymaktan da sorumlu.

Kayne West’in son medya görünümlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında artırdığı Yahudi karşıtı yorumları ve komplo teorileri, onun sözlerini kendi gündemlerini ve propaganda kampanyalarını ilerletmek amacıyla kullanan Yahudi karşıtı gruplar ve radikal sağcı fenomenler tarafından benimseniyor.

İsmi, nefret karşıtı örgütünkiyle alay eden Goyim Defense League, defalarca ABD otoyollarının üzerinde Yahudi düşmanı pankart açma gösterileri gerçekleştirdi. Buna Teksas eyaletinin Austin şehrindeki bir üst geçidin üzerinde açılan “YAHUDİLERİ AŞILAYIN” yazılı pankart da dahil.

Grubun West’in son yorumlarını açıkça desteklemesi, radikal sağ ve nefret gruplarının rapçiye yönelik destek dalgasına ve rapçinin radikal sağcı sosyal medya platformu Parler’ı satın aldığına dair haberlere eşlik ediyor.

West’in süregelen iddiaları, Yahudi halkının orantısız güce sahip olduğuna dair uzun süredir içten içe kaynayan komplo teorisini de güçlendiriyor ve bu iddia yüzyıllardır Yahudi halkına karşı şiddeti körüklüyor.

Rapçiye, 19 Ekim’de Piers Morgan’a verdiği röportajda, “Yahudileri ölüm tehlikesi seviyesini üçe çıkarmakla” tehdit ettiği için pişman olup olmadığı sorulmuştu.

West “Hayır, kesinlikle hayır” diye yanıtlamıştı.

Ateşe ateşle karşılık verdim. Buraya yatıştırılmak için gelmedim.

West daha sonra “incittiği insanlar” ve “neden olduğu kafa karışıklığı için üzgün olduğunu” söylemişti.

Rapçi, “İncinmeye ve kafa karışıklığına neden olduğumu hissediyorum ve yaşadığım travmayla hiçbir ilgisi olmayan aileler için üzgünüm” diye eklemişti.

İki gün önce West, “her ünlünün sözleşmesinde Yahudiler var” demiş ve siyahların Yahudi düşmanı olamayacağına dair daha önce yaptığı “biz Samiyiz, Yahudiyiz, bu yüzden Yahudi düşmanı olamam” şeklindeki savunmasını yinelemişti. Nefret karşıtı gruplar, bu iddianın aşırı boyutlara varmış Yahudi düşmanlığına kılıf oluşturduğunu savunuyor.

* İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken

