Siyasetçi din adamı Allahşükür Paşazade

Ana Taht Kutsal Eçmiadzin’in, Kafkas Müslümanları Dairesi Başkanı’na yaptığı çağrı

Ana Taht Kutsal Eçmiadzin, bir gün önce Bakü’de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı dini liderlerinin toplantısına ilişkin bir açıklama yaptı.

“20 Ekim’de Türk Devletleri Teşkilatı’nın Bakü’de ve devamında, işgal altındaki Şuşi’de gerçekleştirdiği, dini liderlerin üçüncü toplantısında, Kafkas Müslümanları Dairesi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade bir kez daha yalan ve aldatıcı açıklamalar yaptı.

Ermeni tarafının devlet ve dini kurumlarının defalarca cevap verdiği Karabağ sorunu, etnik temizlik, Türk- İslam kültür-dini mirasının tahribi, kutsal yerlerin gaspı, Azerbaycan barışçılığı ve Ermeni intikamcılığına ilişkin açıklama ve hükümler.

Azerbaycan’ın ruhani lideri, Ermeni Kilisesi’ne suçlamalar yöneltmekten de geri durmamış ve asılsız suçlamalar bağlamında Kutsal Eçmiadsin’e çağrı göndererek, halkımızı “yeni felaketler değil, kurtuluş” getirecek adımlara yönlendirmesi için talimat vermiştir.

2020’de Azerbaycan’ın, Artsakh halkına karşı başlattığı savaştan ve yapılan insanlık dışı zulümlerden sonra, Şeyhülislam Allahşükür Paşazade’nin kışkırtıcı konuşmasının hiç değişmemiş olması manidardır.

Sözde halkların barış içinde bir arada yaşamasını önemseyen Kafkas Müslümanları Dairesi Başkanı, manevi liderlerin üçlü toplantılarında kabul ettikleri mesajların ruhuna aykırı olarak, Azerbaycan tarafından sürdürülen saldırganlık, tehdit ve Ermeni nefreti, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarının işgalleri, sınırlarda günlük provokasyonlar, sivil yerleşim yerlerinin bombalanması, Ermeni savaş esirlerinin yasadışı olarak alıkonulması ve işkence, vahşice yaşamdan yoksun bırakma, cesetlerin parçalanması ve kirletilmesi, Artsakh’ta yaşayan halkımızın özgür ve bağımsız yaşam hakkının ihlal edilmesi, uluslararası toplum ve yapılar tarafından açıkça ve eksiksiz olarak belgelenen Ermeni tarihi, kültürel ve manevi mirasının yok edilmesi ve gasp edilmesi olgularıyla ilgili olarak sessiz kalmayı tercih etmektedir.

Listelenen sorunların hızlı çözümlere ihtiyacı vardır ve insani meseleler, büyük oranda, Azerbaycan’ın manevi liderinin dikkatine ve arabuluculuk çabalarına ihtiyaç duymaktadır.

Kutsal Eçmiadsin, Kafkas Müslümanları Dairesi Başkanı Şeyh-ül-İslam Allahşükür Paşazade’yi bu yönde gözle görülür adımlar atmaya, manevi görevine ve misyonuna bağlı olarak, kederli ruhlardan acı ve kederi gidermeye çağırır.

Yaradan, bölge halklarının yaşamlarını, cennetin verdiği barış, merhamet ve bol lütuflarla kutsasın.”

Ermenistan Kamu Radyosu