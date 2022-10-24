Neden koridor?

Neden yol değil de koridor?

Armtimes.com, bölgedeki ekonomik ve ulaşım kanallarının engellenmesiyle ilgili devam eden tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

“44 gün savaşından sonra 9 Kasım’da yapılan ortak açıklamaya göre bölgede tüm ekonomik ve ulaşım kanalları açılmalıdır.

Ancak, aylar önce Azerbaycan, Ermenistan hükümetinin Ermenistan-Azerbaycan sınırında üç kontrol noktası açma önerisine henüz yanıt vermemenin haricinde, 9 Kasım tarihli üçlü açıklamanın metninde bu konuda bir kayıt olmamasına rağmen, resmi açıklamalarda dahi koridordan bahsetmektedir.

Neden yol değil de koridor?

Neden Ermenistan topraklarından ve koridorun ana yararlanıcıları kimler?

Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarından geçen bir koridorun başlıca yararlanıcılarından biri Azerbaycan olacaktır.

Koridor Azerbaycan’ın şunları yapmasına izin verecek:

– Azerbaycan-Nahçıvan-Türkiye güzergahında, en uygun koşullarda kargo taşımacılığı yapmak

– İran’dan, Ermenistan toprakları üzerinden geçen kargolar üzerinde kontrol sahibi olmak

– Ermenistan’ın iç siyasi durumunu ve kamusal duyguları ağırlaştırmak için, hassas bir konu olarak kullanmak

– Azerbaycan’ın Sünik için gizli emelleri var, koridor, Azerbaycanlıların bu bölgelere dönüşü için meşru bir zemin yaratmanın ilk adımıdır.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarından geçen bir yol durumunda, kargo taşımacılığı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından kontrol edilecek ve transit bölge olarak Azerbaycan, Ermenistan’a nakliye için vergi ödemek zorunda kalacaktır ve bu durum Azerbaycan için kabul edilebilir değildir, çünkü Azerbaycan, sırf vergi ödemek zorunda olmamak için, yıllarca Ermenistan’ın hava sahasını kullanmayı dahi reddetti.

Azerbaycan’ın ekonomik olarak gelişmiş bir Ermenistan’a ihtiyacı yoktur.

Azerbaycan, İran topraklarından bir karayolu ve demiryolu alabilir, ancak İran, Azerbaycan’a asla bir koridor vermeyecektir, Ermenistan da vermeyecek, ancak Azerbaycan, koridoru Ermenistan’dan zorla almaya çalışıyor ve bunu İran’dan kesinlikle elde edemeyecektir.

Ermenistan topraklarından geçen koridorun ana yararlanıcılarından bir diğeri de Türkiye’dir.

Koridor, Türkiye’nin şunları yapmasına izin verecek:

– Türk dünyası ile engelsiz iletişimin sağlanması

– İran’dan Ermenistan topraklarından geçerek Avrupa’ya giden olası bir doğalgaz boru hattı ihtimalinin önünü almak.

Rusya ise, Ukrayna’ya yönelik başlatılan özel harekatın ardından Batı ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından, hem ihracat, hem de ithalat için pazar bulmaya çalışıyor.

Bu durumda Türkiye’nin Batı ve Rusya ile iki telde oynaması ideal bir seçenektir ve geriye Türkiye ile bir kara bağlantısı kurmak kalmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgedeki rolü arttı ve şimdi Azerbaycan, Rusya’nın Batı’ya gaz ve petrol ihraç etmesi için bir platform haline gelebilir.

Bu arada Azerbaycan, Türkiye veya Rusya, Ermenistan topraklarından geçen koridorun Rus kontrolünde olmasından yanadır.

Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarından Nahçıvan’a kadar bir koridor almayı başardığında, bu koridorun kontrolü gelecekte Rusya Federasyonu’na ait olacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu