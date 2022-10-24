Meclis’te ‘Alevilik’ tartışması: ‘Ayrı bir din değil’

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AK Partili Aydemir’in, “Alevilik ayrı bir din değildir” sözlerine Garo Paylan, “Ona Aleviler karar verir. Sen niyet okuyorsun” diye yanıt verdi.

DUVAR – Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında 23 maddeden oluşan torba teklif görüşülürken “Aleviliğin din olup olmadığı” tartışması çıktı.

HDP, AK Parti’nin teklifinde “eşit yurttaşlık olmadığı” yönünde eleştiride bulundu. AK Partililer, “Bölücülük yapıyorsunuz suçlamasında” bulunarak, “Aleviliği ayrı bir din olarak görme niyetindesiniz, Alevilik ayrı din değil” diye eleştirdi. HDP’li vekilller, “Cem ibadetimiz, cemevleri ibadethanemizdir” yazılı döviz açtı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Eşit yurttaşlık meselesi neden plan bütçe komisyonunda görüşülmemeli. Eşit yurttaş değiliz birileri daha eşit” dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Bölücülük yapıyor” diye seslendi. Paylan, “Bölücü, ayrımcı sizsiniz” diye yanıt verdi. HDP’lilerden Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’a “Biz bölücü değiliz. Eşit yurttaşlık istiyoruz” itirazı geldi.

Yılmaz, “Uzun zamandır beklentisi olan tarihi bir tartışma yapılacak. Bir kesimin bir partinin değil tüm toplumun meseleleri. Bunu bir parti meselesine dönüştürmeye çalışırsanız haksızlık olur” dedi. Paylan ise “Az önceki tutumunuz tarafsız olmadığınızı gösterdi. Benden özür dileyeceksiniz bu ülkede eşit yurttaşlık yok dedi. Bir kilise ile cami, cemevi eşit mi?” diye sordu. AK Partili Uğur Aydemir ise “Alevilik ayrı bir din değildir” diye tepki gösterdi. Paylan da Uğur’a “Ona Aleviler karar verir. Sen niyet okuyorsun” diye yanıt verdi.

Paylan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her zaman yaptığımı yapıyorum. Bu yasa bu komisyonda görüşülmemeli. Bu torba yasada görüşülemez. Bu mesele araştırma komisyonunu kurar sosyal tarafları dinler talepleri dinler. Aleviler diyor ki biz eşit değiliz diyor. Suyu verdik elektriği verdik daha ne istiyorsunuz denmemesi lazım.”

Yılmaz ise Paylan’a “Ben tarafsız davranıyorum. Beni çekmeye hakkınız yok. Kendinizi çekebilirsiniz. Aksi takdirde ara vereceğim. Burası kahvehane değil. Buranın kuralları var. Siz bütün kuralları yerle bir etmek istiyorsunuz” diye itiraz etti. AK Partililer Paylan’ın sözlerine “Siz bu kanunun çıkmasını istemiyorsunuz. Alevilere sorduk merak etmeyin” diye yanıt verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’a “Toplantı yeter sayısı yoktur Başkanım” dedi. Yılmaz, “Toplantı yeter sayısı yok’ deniyor. Sayalım, yoksa bırakalım” diye öneride bulundu. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Paylan’a yönelik “Kendilerini saymıyorlar mı Sayın Başkanım. Onlar da var” dedi. Paylan ise Güneş’e “Biz olmasak yok yani” diye yanıt verirken, Güneş de “O kadarlık da desteğiniz olsun yani” diye konuştu.

AK PARTİLİ VEKİLDEN PAYLAN’A: ALEVİLERDEN SANA NE, SEN HRİSTİYANSIN

HDP’li Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden torba yasa görüşmelerinde Cemevleri ile ilgili getirilmek istenen düzenlemeye itiraz ederek, tüm partilere bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yönünde çağrı yaptı.

Cemevlerine ilişkin ancak sosyal taraflarla, ilgili federasyonlarla görüşülerek düzenleme yapılabileceğini vurgulayan Paylan, “Alevilerin kurduğu federasyonlar var. Bu konuda hak mücadelesi veriyorlar on yıllardır, onlarla görüşülsün, tartışılsın. Bunun hakkaniyeti nasıl sağlanır? Eşit yurttaşlık nasıl sağlanır?” dedi.

Paylan’ın ‘Alevilere’ yönelik talepleri üzerine AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk “Ya Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman, sen Hristiyan’sın” ifadelerini kullandı. Paylan, AK Partili Öztürk’ün sözlerine karşılık, “Bölücülüğün, ayrımcılığın hası budur işte!” diyerek tepki gösterdi.

HDP Milletvekilleri Kemal Bülbül ile Ali Kenanoğlu da, AK Partili Öztürk’ün sözlerine, “Irkçılık bu”, “Bu nasıl bölücülük ya” cümleleriyle tepki gösterdi.

TORBA TEKLİFTE NE VAR?

AK Partililerin imzasıyla 20 Ekim’de sunulan torba kanun teklifinde, cemevlerinin aydınlatma giderlerin Bakanlık; içme ve kullanım suyu giderlerinin ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanmasını öngörülüyor.

Teklifin 8’inci maddesinde İmar Kanunu’na ek madde yapılarak, cemevlerine imar planlarının düzenlenmesinde bölgenin şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yer ayırılması; cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınması öngörülüyor

Teklifin 15’inci maddesi ile büyükşehir belediyelerinin cemevlerinin inşa edilmesi, bakımı, onarımı ve malzeme desteği verilmesini amaçlanıyor. Aynı şekilde büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeler de cemevi inşa edebilecek, bakım onarım hizmeti verebilecek ve malzeme desteği sağlayabilecek

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan; “Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler” ifadelerine; torba tekliflin 18’inci madde ile “ve cemevlerine” ibaresi eklenmesi amaçlanıyor. Böylece cemevlerinin içme ve kullanma suyunun belediyelerce indirimli veya ücretsiz sağlanması öngörülüyor.

Torba teklifte yer alan 20’nci madde ile; cemevlerinin elektrik giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasını içeriyor. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar