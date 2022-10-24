İnter Mkhitaryan’ın golü sayesinde Fiorentina’ya karşı galibiyet kazandı (Video)

İtalya Serie A’nın 11. turunun önemli maçlardan biri Fiorentina-Inter karşılaşmasıydı. Takımlar Floransa’daki “Artemio Franchi” stadyumunda karşı karşıya geldi.

Maç son anlara kadar gerginliğini korudu ve karşılaşmanın son dakikasında skor 3:3 olarak devam ediyordu.

Fakat Inter’in Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan’ın 90.+5. dakikada attığı gol ile Milan kulübüne galibiyeti getirdi.

Bu galibiyetin ardından Inter 21 puanla 7. sıraya yükseldi.

“Fiorentina” 10 puanla 13’üncü sırada kaldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/24/Ermeni-İnter-Mkhitaryan-golü-Fiorentina/238848