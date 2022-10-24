İBB’nin hocası Fatma Yavuz’dan HDP etkinliğinde skandal sözler: LGBT’li kardeşlerimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım.

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İslam’a aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilen ve CHP yönetimindeki İBB tarafından işe alınan Fatma Yavuz, skandal çıkışlarına bir yenisini ekledi. CHP’nin ittifak ortağı HDP‘nin etkinliğinde söz alan Yavuz, “‘LGBT‘li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım” ifadelerini kullandı ve ahlaksız ithamlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan‘ı hedef aldı.

İslamiyet’e aykırı açıklamları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığından ihraç edilen, sözde Ermeni soykırımını savunan, Atatürk ve Türk milletine sayısız hakaret eden Fatma Yavuz, skandal söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Kendi nikahında alkol servis ettiren, CHP‘nin İBB aracılığıyla iş verdiği ve ‘helalleşme’ tiyatrosunun göz önündeki figüranı haline getirdiği Yavuz, toplumun ve ailenin temeline dinamit döşeyen LGBT sapkınlığının da bayrak taşıyan savunucusu olarak karşımıza çıkıyor.

“LGBT’Lİ KARDEŞLERİM İÇİN BAŞÖRTÜMÜ AÇIP YAKARIM”

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP‘nin düzenlediği ‘İslam’da Emek, Barış ve Adalet’ isimli etkinlikte konuşan Yavuz, 30 yıldır başörtülü olduğunu ve 28 Şubat mağduru olduğunu söylediği konuşmasının devamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan‘ı hedef aldı.

“Bu yara bizim çok canımızı acıtan bir yaraydı. Bu yara yüzünden Sayın Erdoğan’a oy verdik. Ve bu mesele çözüldüğü için de orada biraz rehin kaldık.” diyen Yavuz, “Şu an tekrar gündemde Sayın Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifi önerisine karşı Sayın Erdoğan ‘Siz ne anlarsınız bu işten’ gibi bir imayla ‘Yüreğiniz yetiyorsa anayasa değişikliği yapalım’ dedi. Elbette bizim için daha iyi olur. Ama bunun yanında ne dedi? ‘Sadece başörtüsünü anayasa değişikliği olarak hazırlatmam yanında aileyle ilgili bir düzenleme de getireceğim’. Aile ile ilgili dediği LGBT’li kardeşlerimizle ilgili. Sayın Erdoğan, bizim özgürlüğümüzü LGBT’li kardeşlerimizin alanını daraltarak veriyor.” dedi.



LGBT’lileri ‘kardeşi’ olarak gördüğünü ifade eden Yavuz, “LGBT’li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım!” ifadelerini kullandı.

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2022/10/24/ibbnin-hocasi-fatma-yavuzdan-hdp-etkinliginde-skandal-sozler-lgbtli-kardeslerimin-sacinin-teline-zarar-gelecekse-ben-bu-basortusunu-yakarim?paging=3