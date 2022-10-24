HDP’li Paylan’a ‘Alevilerden sana ne’ diyen AK Partili vekilden savunma

HDP’li Paylan’a “Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman, sen Hıristiyansın” diyen AK Partili Cemal Öztürk, “Aleviliğin ayrı bir peygamberi, kitabı olmadığını söylemek kastıyla sözleri saf ettim” dedi.

DUVAR – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a; “Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman, sen Hıristiyansın” diyen AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk sözlerini, “Hıristiyanlığın peygamberi vardır, Müslümanlığın peygamberi vardır, kitabı vardır. Zaten ilahi dinlerin hep öyledir. Aleviliğin ayrı bir peygamberi, kitabı olmadığını söylemek kastıyla sözleri saf etmişimdir” diyerek savundu. Garo Paylan ise Cemal Öztürk’e “Ben insanım her şeyden önce. Ayrımcılığa uğrayan Alevilerin derdi, benim de derdim. Ayrıca Alevilerin derdi, Sünni milletvekillerinin derdi de olmalı” cevabını verdi.

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sürüyor. 23 maddeden oluşan “torba yasa teklifinden” limanların 49 yıllığına özelleştirilmesinin önünü açan madde çıkarıldı. Komisyon çalışmaları sırasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a “Ya Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman, sen Hıristiyansın” diyen AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, ifadelerine açıklık getirmek amacıyla söz aldı. Öztürk, şunları söyledi:

‘SAYIN GARO PAYLAN’I SEVERİM’

“Ben tutanakları almadım. Bir konuşmayı yaparken o konuşmanın yapıldığı ana, önüne, arkasına, bağlamına bakmak lazım. Sabahleyin usul üzerine söz alındı, Sayın Garo Paylan da usul üzerine söz aldı. Fakat önünde halen duruyor. Cemevleri ile ilgili ifadeler var. Orada şöyle bir söz geçti. ‘Aleviliğin bir din olduğu’ ifadesi. Ben öyle algıladım. Bunun üzerine de gayri ihtiyari olarak, 8 yıldır beraberiz. Orada da tırnak içinde söylediniz, bakın beni çileden çıkardınız dedim. Bugüne kadar hiçbir zaman bu kadar hararetli tartışmalara girmedim dedim. Sayın Garo Paylan’ın Aleviliğin bir din olduğu şeklinde iması ya da benim öyle algılamam, tırnak içinde söylüyorum. Benim öyle algılamam üzerine ben de şunu söyledim, Alevilik bir din değil. İslam inancı içerisinde bir mezhep, meşreptir şeklinde. Sana ne oluyor, sen Hıristiyan bir vatandaşımızsın demek istedim. Asla ve asla Sayın Garo Paylan’ı severim. Hakikaten yıllarca çok tartıştık ama bu sınırı geçerek birbirimize saygıda kusur etmedik. Ben de gerçekten incittiysem, senden ve bütün Hıristiyan vatandaşlarımızdan özür dilerim.

Sadece bak hala duruyor orada, sizin bu konuya sabahleyin usul üzerine söz alıp da Aleviliği ayrı bir dinmiş gibi, benim öyle algılamam üzerine bir dinin peygamberi olur dedim. Hıristiyanlığın peygamberi vardır, Müslümanlığın peygamberi vardır, kitabı vardır. Zaten ilahi dinlerin hep öyledir. Aleviliğin ayrı bir peygamberi, kitabı olmadığını söylemek kastıyla sözleri saf etmişimdir.”

PAYLAN: ALEVİLERİN DERDİ, BENİM DERDİM

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Alevilerin taleplerinin torba yasa içerisine maddelere indirgendiğini ve bunun Alevilere yönelik bir “hakaret” olduğunu dile getirdi. Paylan şunları söyledi:

“Alevilerin cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması için talepleri var, ama bu yasada yalnızca cemevlerinin su ve elektrik giderlerinin karşılanması gibi maalesef palyatif düzenlemeler söz konusu. Ben bunu da hakaret olarak değerlendiriyorum. Eşit yurttaşlık taleplerini komisyonda dillendirdiğim zaman AKP sıralarından homurtular geldi. ‘Efendim, bölücülük yapıyorsunuz’ diye ifadelerde bulunuldu. En acı tarafı da komisyon milletvekillerinden Cemal Öztürk, ‘Ya sen Alevi değilsin, Hıristiyan’sın, Alevilerin derdinden sana ne’ demekle büyük bir ayrımcılığa imza attı. Ben insanım her şeyden önce. Demokrat olarak ayrımcılığa uğrayan Alevilerin derdi, benim de derdim. Ayrıca Alevilerin derdi, Sünni milletvekillerinin derdi de olmalı.”

‘BİZE DÜŞEN ONLARA SAYGI DUYMAKTIR’

Paylan, Öztürk’ün kendisinden özür dilerken kullandığı “Hıristiyanlığın peygamberi vardır, Müslümanlığın peygamberi vardır, kitabı vardır. Zaten ilahi dinlerin hep öyledir. Aleviliğin ayrı bir peygamberi, kitabı olmadığını söylemek kastıyla sözleri saf etmişimdir” ifadelerini ise şöyle yorumladı:

“Aleviliğin ne olduğunu Aleviler tanımlarlar. Aleviliğin içinde çeşitli tanımlamalar ve yorumlar söz konusu. Tıpkı Sünni Müslümanların içerisinde olduğu gibi. Sünni Müslümanlar içerisinde de çeşitli yorumlar var. Hıristiyanlığı, Ortadoksluğun, Katolikliğin içinde de çeşitli yorumlar var. İnanç sahipleri kendi inançlarını tanımlarlar. Devlete düşen, milletvekillerine, Meclis’e düşen, bu tanımlara saygı duymaktır. Ama saygı duymuyorlar, tam tersine hadsizlik yapıp başkasının inancını tanımlamaya kalkıyorlar. Bunu kınıyorum, bu ifadeye halen devam ediyorlar komisyonda şu anda. ‘Alevilik bir inanç değil kültürdür’ diyebiliyor AKP’li milletvekili Uğur Aydemir. Bu Alevilere bir hakarettir. Alevilik bir inançtır, Alevilerin ibadethanesi cemevidir. Alevilik içindeki çeşitli yorumların da hepsini saygı duyulması gerekir. Alevilerin ortaklaştığı bir konu vardır, cemevleri ibadethanemizdir diyor bütün Aleviler. Bize düşen de onlara saygı duymaktır. Ama maalesef bu saygı milletin Meclisi’nde gösterilmiyor.” (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/hdpli-paylana-alevilerden-sana-ne-diyen-ak-partili-vekilden-savunma-haber-1586255