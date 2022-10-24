Büyükdere 19 Aralık Pazartesi için başvuruda bulundu, toplumdan itiraz geldi

İşhan Erdinç

Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin yayınlanmasından sonra seçim çalışmaları hızlandı. Vakıfların 2022 sonuna kadar seçimlerini tamamlamaları gerekiyor. Seçim tarihi için başvuruda bulunan bütün vakıflar Pazar gününe rast gelecek bir tarih seçtiler. Ermeni toplumunun vakıflarından Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi Vakfı ise 19 Aralık Pazartesi günü için başvuruda bulundu. Başvuruya henüz Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden onay gelmedi. Ermeni toplumundan vatandaşlar seçim için Pazartesi gününün seçilmesine tepki gösterdi, itiraz dilekçeslerini VGM’ye gönderdi.

Vakıf Başkanı Murat Süme Agos’a verdiği demeçte “Niçin Pazartesi günü seçildi?” sorumuza “Kilisenin günü Pazartesi, o yüzden” yanıtını verdi.

Süme, diğer vakıfların Pazar günü seçim yapıtığının hatırlatılması üzerine “Bana ne diğer vakıflardan? Onlar cümbür cemaat bir tarafta biz tek taraftayız” yanıtını verdi.

Seçim tarihine ilişkin şikayetlere de değinen Süme, “Şikâyet ediyorlarmış. Etsinler. Vermezlerse günü, ben de yapmam. Kayyum atansın. Madem bu kadar tekelleşme var. Alsınlar hayırlarını görsünler” diye konuştu.



Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne dilekçeler veriliyor

Ermeni toplumundan bazı vatandaşlar ise, vakfın yaptığı seçim başvurusuna itirazda bulunuyor. Seçim gününün Pazartesi olmasına itiraz edenler hazırladıkları dilekçelerle Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunuyor.

Dilekçelerde şu ifadeler yer alıyor.

“1-) Cemaat vakıflarının yönetim kurullarının seçimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen “Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği” (CVSY) 18.06.2022 tarih ve 3187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 17.09.2022 tarih ve 31956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yönetmeliğin 6, 10 ve 13. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

2-) İlgili mevzuat kapsamında Büyükdere Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi Vakfı CVSY’nin 10. maddesi doğrultusunda 19.12.2022 tarihinde seçim gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı almış ve seçim tertip heyetini oluşturmuştur.

3-) İlgili vakfın mevcut yönetim kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi 19.12.2022 Pazartesi günü olarak ifade edilmiştir. Ülkemizde yapılan cumhurbaşkanı, milletvekili, mahalli idareler, cemaat vakıflar ve sivil toplum kuruluşların seçimlerinde kabul görmüş ve yerleşmiş uygulama, seçimlerin Pazar günü gerçekleştirilmesidir. Söz konusu seçimin teamülleşmiş günlerden birinde yapılmamasında kamu düzenini alakadar eden herhangi bir zorlayıcı nedenin var olmadığını özellikle belirtiyoruz. Belirlenen seçim tarihine ilişkin tasarruf iyiniyetten son derece uzak, cemaat mensuplarının seçimlere olan katılımını azaltmaya yönelik, çoğulculuk ilkesine ket vuran ve yönetmelikle belirlenen bölgesel seçimin mantığına tamamen aykırıdır. İşbu nedenlerle sayın müdürlüğünüzün takdir yetkisini kullanarak söz konusu vakfın seçiminin uygulamada cemaat vakıflarının yerleşmiş ve kabul görmüş günlerden birinde (Pazar) gerçekleşmesine dair işlem tesis edilmesini talep etme mecburiyeti hasıl olmuştur.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27682/buyukdere-19-aralik-pazartesi-icin-basvuruda-bulundu-toplumdan-itiraz-geldi?fbclid=IwAR06fC9CRwzk0MQML_wn0-7pChhI7I3fKVW_Io9ktx7fAq7DW2DwN_4Frok