Bellingcat, infaz yerini belirledi

Bellingcat, Azerbaycan’ın Ermeni savaş esirlerini infaz ettiği yeri açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda, Ermeni askerlerinin Azerbaycan birlikleri tarafından infaz edilmesiyle ilgili iki video yayınlandı ve sosyal ağlarda yaygın olarak paylaşıldı.

Bellingcat, videolardan birinin analizini yaptı, yerini tespit etti ve kronolojik konumunu destekleyen birkaç kanıt ortaya çıkardı.

Örgütün saraştırmasına göre, bu ayın başlarında internette dolaşan ve bir grup askerin 9 silahsız esiri bir tepede nasıl vurduğunu gösteren korkunç video, büyük olasılıkla 13 Eylül’de Kara Göl yakınlarında çekildi.

Yayınlanan haberde, 2 Ekim’de Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın savaş esirlerinin yargısız infazını gösteren görüntülerle ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) dava açacağına dair bir açıklama yaptığı belirtiliyor.

Azerbaycanlı mevkidaşı bunu yalanladı ve karşılıklı olarak 1992’deki birinci Karabağ savaşı sırasında Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilen “benzeri görülmemiş katliamlar” suçlamasında bulundu.

Bellingcat’in video analizine göre, herhangi bir düzenleme veya değiştirme belirtisi görülmemektedir.

Kuruluş, video karelerindeki grafik içeriği ve aynı konumdaki ilgili görselleri karşılaştırdı.

Google haritalarını, uydu görüntülerini ve açık kaynaklarda bulunan diğer bir dizi veriyi karşılaştıran araştırma grubunun uzmanı Carlos Gonzalez, videoda duyulan Azerice kelimelerin yanı sıra, askerlerin üniformalarının amblemlerinden, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden oldukları varsayılabileceğini belirtti.

Videonun olası konumunun Mets İşkhanasar Dağı’ndaki Kara Göl civarında olduğu konusunda Twitter ve Telegram’da çok sayıda paylaşım yapıldığı söylenmekle birlikte, Bellingcat, koordinatların görüntüyle uyuşmuyor gibi göründüğünü belirtiyor.

3 Ekim’de Liberation’dan Alexandre Horn ve Fabian Leboucque, görüntülerin Azerbaycan sınırındaki gölün güneyindeki dağlık bölgede Ermeni topraklarında çekildiğini duyurmuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu