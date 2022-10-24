Bellingcat, Ermeni esir askerlerin nerede öldürüldüklerini tespit etti

Hollanda merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu Bellingcat, Ermeni esir askerlerin Azerbaycan askerlerince öldürülmesine dair sosyal medyada yayılan görüntüleri araştırdı ve olayın geçtiği yeri saptadı.

Geçtiğimiz ay, Ermeni esir askerlerin Azerbaycan ordusundan bazı askerler tarafından öldürülmesine dair görüntüler sosyal medyada yayılmış, Ermenistan makamları görüntülere tepki gösterirken Uluslararası Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuşlardı.



Hollanda merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu Bellingcat, videolardan birinin analizini yaptı, yerini tespit etti ve kronolojik konumunu destekleyen birkaç kanıt ortaya çıkardı.



Kuruluşun araştırmasına göre, bir grup askerin 9 silahsız esiri bir tepede vurduğunu gösteren video, büyük olasılıkla 13 Eylül’de Kara Göl yakınlarında çekildi.



Kuruluş, video karelerindeki grafik içeriği ve aynı konumdaki ilgili görselleri karşılaştırdı.



Araştırma kuruluşunun uzmanı Carlos Gonzalez, Google haritalarını, uydu görüntülerini ve açık kaynaklarda bulunan diğer bir dizi veriyi karşılaştırarak çalışma yaptıklarını belirtti.

Gonzalez, videoda duyulan Azerice kelimelerin yanı sıra, askerlerin üniformalarının amblemlerinden, söz konusu askerlerin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden olduklarının varsayılabileceğini belirtti.

3 Ekim’de Liberation’dan Alexandre Horn ve Fabian Leboucque, görüntülerin Azerbaycan sınırındaki gölün güneyindeki dağlık bölgede Ermeni topraklarında çekildiğini duyurmuştu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27683/bellingcat-ermeni-esir-askerlerin-nerede-oldurulduklerini-tespit-etti