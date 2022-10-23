Yollar sonbahar

Ali Canip Olgunlu

Bu sonbahar Diyarbakır’a gidin ve sadece üç gece dört günlük bir seyahatle Mardin’den Şanlıurfa’ya, oradan Adıyaman’a kadar yol alın. Zaman bu rotada sizi de kendisi gibi gençleştirecek

Her seyyah için en ideal yolculuk mevsimi sonbahardır. Havalar ılık, yollar tenha, tabiat dinlenmeye çekilirken her tonda renklerini cömertçe saçar alabildiğine. Bu sonbahar, cennet bahçesi olan Güneydoğu Anadolu’ya gitmek için daha çok sebebiniz var. Çünkü birçok arkeolojik kazıdan elde edilen bulgular hem heyecan verici hem de bizi bize hatırlattığı için gurur kaynağıdır. Bu sonbahar Diyarbakır’a gidin ve sadece üç gece dört günlük bir seyahatle Adıyaman’a kadar yol alın. Zaman bu rotada sizi de kendisi gibi gençleştirecektir.

Kara Amid olarak bilinen şimdiki kadim şehrimiz Diyarbakır’a vardığınızda Hasan Paşa Hanı’na uğrayın ve tarihi doku içinde kahvenizi içerken Güneydoğu’nun kendine özgü kokusuyla tanışın. Akabinde beşinci haremişerif olarak bildiğimiz Ulu Camii’yi tam karşınızda bulacaksınız. Gerek mimari yapısıyla gerekse manevi anlamıyla dinî mimari eserleri arasında ayrı bir öneme sahiptir. Ruhların bahçesi olan yapıların birinden çıkarken Cahit Sıtkı Tarancı’nın evine uğrayın ve onun şiirlerini yeniden hatırlayın. Geleneksel bir Diyarbakır Konağı görmek için en ideal yapı da Tarancı’nın aile evidir, unutmayın!

Elbette surlar üzerinden Dicle Nehri’ni seyredin ve Dicle kıyısında taht adlı düzeneklerde bir müddet dinlenin. Lakin sur içinde yapılan çevre düzenlemesi sayesinde göz önüne çıkan Keldani ve Ermeni kiliselerini, eş deyişle kendine özgü renkleri olan ruh bahçelerini ziyaret edin.

Mardin’e doğru Zerzevan

Sonrasında aracınıza geçin ve sadece bir saat ötede, Diyarbakır ile Mardin arasında Çınar ilçesi sınırlarında olan Zerzevan Kalesi’ne ulaşın. Gökyüzünü yeryüzünden izleyeceğiniz en özel noktada ister gündüz isterse gece olsun dokunabilirsiniz yıldızlara, bulutlara. Roma Mitraizm gizem dininin en önemli mabedi buradadır. Yanınızda Mitraizm gizem dini ile ilgili bir döküman olsun ve yerinde Mitracıları tanıyın, gökyüzüne doya doya bakın. Bir seyyah için varılacak noktanın seyahatin ta kendisi olduğunu unutmadan Mardin’e doğru artık yol alın. Zerzevan’da gökyüzünden izlediniz kendinizi; Mardin’de ise yer altına Şahmeran ile birlikte inin. Ulucami’nin yanı başındaki cam altı ustası Ebu Burak canımızı bulun ve bizden selam söyleyin. Masalcımız, sizi Şahmeran’a götürüp teslim edecektir. Mitracılar ile boğa, Şahmeran ile yılan sizi derinleştirecek ve yükseltecektir. Şimdi sonbaharın tüm serinliğinde yol alın uçsuz bucaksız ovada. Dinlenin yine tahtlar üzerinde tadın üzümlerden, narlardan. Sonbahar ya! Nar zamanıdır elbette. Akabinde Midyat’a geçin ve Mağara adlı Ezidi köyüne varın. Terk edildi ne yazık ki bu rengarenk köy! Ezidiler, Anadolu’nun en renkli topluluklarındandır ve gördükleri baskılardan dolayı terk etmek zorunda kaldılar yurtlarını, köylerini. Umarım en kısa zamanda dönerler köylerine ve Anadolu’nun solan renklerinden biri yeniden renk katar Anadolu’ya.

Karahantepe’den Şanlıurfa’ya

Mardin’den sonra Şanlıurfa’ya doğru yol alırken Karahantepe sizi on bin yıl öncesine götürecek. Anadolu’nun karasındaki denizde dalabileceğiniz en derin yerlerdendir Karahantepe. Burası Göbeklitepe’nin ön sözüdür. Artık bu seyahatte M.Ö. 9000’li yıllardasınız. Ya sonrası? Bazda Mağaraları, Soğmatar şehri ve işte vardınız Harran’a. Konik evler, Sin mabedi ve etlatun renkli puşili insanlar, size mırra ile hoş geldin der. Bu mevsimde girin pamuk tarlasına pamuk toplayın, nar koparın dalından ve akşam vakti Balıklıgöl’de ney sesine kulak verin. Diyarbakır’dan itibaren dinlediniz, ara ara dinlendiniz. Artık bu seyahatte demlenme mekânı geldiyse ney sesine kulak vermek için Balıklıgöl’e gece vakti gidin.

Zerzevan Kalesi’nde gökyüzüne dokundunuz, Mardin’de yer altına Şahmeran adlı rehber ile sadece inebilirdiniz, şayet inemediyseniz doğru adrese doğru selamla gitmemişsinizdir. Mağara köyünde gözleriniz nemlendi, Balıklıgöl’de ise ruhunuz demlendi. Vaktiniz varsa bu seyahati Adıyaman’da noktalayınız; Nemrut Dağı’na gün batımına doğru çıkarak Antiokos ile birlikte hatırlayınız.

Milliyet Gazetesi