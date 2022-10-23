KUTSAL HAÇ’IN BULUNUŞU YORTUSU VE FERİKÖY KİLİSESİ YILLIK KUTLAMASI

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 23 Ekim 2022, Pazar, Feriköy S. Vartanants Kilisesi’nin yıllık kutlamasına riyaset etti.

Surp Badarak’ı Peder Şirvan Mürzyan sundu. Kutsal Sofra’ya Diyakos Sayat Çınaryan, Diyakos Armenak Kazancıyan ve okuyucular hizmet ettiler. Ayinde, Rahip Hovagim Seropyan da hazır bulundu.

İlahiler, Sibil Arsenyan yönetiminde ve Lusi Kahvecioğlu’nun orgla eşliğiyle Vartanants Korosu tarafından seslendirildiler.

Ayin sonunda Patrik Hazretleri vaaz verdi. Önce haç ve haç fikrine, ardından günün anlamına “Kutsal Haç’ın bulunuşu” olayına değindi.

Patrik Hazretleri daha sonra Feriköy S. Vartanants Kilisesi ve Merametçiyan Okulu’na atıfta bulundu. Bu kilise ve okulun, cemaatimizin ibadethane ve okullarının simgesi olduğunu dile getirdi. Kişinin ruhu, manevi hayatı kilisede şekillenirken, zihni eğitim alarak okulda şekillenir. Bu noktalardan hareketle, geleceğin inşası açısından bu iki merkezin hem bireyler, hem de toplum için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Değerlerimizi gelecek nesillere aktarabilmemiz de ancak bu iki kurum sayesinde olacaktır. Bu yüzden onların rolü hayatidir ve hepimiz için böyle olmalıdır.

Ruhani Önderimiz vakıf yönetim kurulunu, okul müdürünü, kilise korosunu ve şefini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Vaazın sonunda, kilisenin Rab’ de uyuyan hayırseverleri için dua edildi.

Ayin internette canlı olarak yayınlandı ( https://www.facebook.com/TRHayBad/videos/3442323969385537 )

Dini törenlerin sonunda kilisenin Şirinoğlu salonunda bir sevgi sofrası düzenlendi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad